È morta la bambina di 6 anni trovata esanime in piscina a La Spezia È morta la bambina di 6 anni trovata esanime ieri in una piscina pubblica a Sesta Godano (La Spezia). Oggi i medici dell'ospedale Gaslini ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

A cura di Ida Artiaco

Non c'è stato nulla da fare per salvare la bimba di 6 anni trovata esanime ieri in una piscina pubblica a Sesta Godano (La Spezia). Nelle scorse ore i medici dell'ospedale Gaslini, dove era ricoverata nel reparto di terapia intensiva, ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Al suo capezzale i genitori residenti a Sestri Levante (Genova) che hanno sperato fino all'ultimo in una ripresa.

La piccola era apparsa subito in condizioni disperate con arresto cardiaco. Era anche intervenuta una assistente del centro estivo e poi un bagnino, in attesa dei medici del 118, il che aveva consentito di fare tornare il battito e di sperare che la situazione migliorasse mentre era in volo in elicottero.

Sotto choc la comunità locale. "Un dolore immenso – dice il sindaco Francesco Solinas – una tragedia che colpisce la nostra comunità che si stringe alla famiglia della piccola". Scioccati i genitori e soprattutto i 25 coetanei di Sestri Levante che facevano parte del centro estivo organizzato dal Comune.

La bimba stava partecipando al centro estivo del comune di Sestri Levante con altri 25 bambini e le educatrici. Intorno alle 14 mentre faceva il bagno è stata trovata esanime sull'acqua. Una educatrice si è prontamente tuffata e aiutata dal bagnino ha iniziato le manovre di respirazione e rianimazione con l'ausilio di un defibrillatore. Poi sono arrivati i sanitari del 118 e l'elicottero dei vigili del fuoco Drago per il trasferimento della bimba al Gaslini. Sul posto i carabinieri che svolgono le indagini e hanno acquisito le immagini delle telecamere dell'impianto.