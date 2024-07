Bimba di 6 anni rischia di annegare in piscina, soccorsa dal bagnino: ora è ricoverata in gravi condizioni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto intorno alle 14.15 di oggi, giovedì 4 luglio, in provincia di La Spezia, dove una bambina ha rischiato di annegare in una piscina di Sesta Godano. La piccola è stata prontamente soccorsa da un bagnino e dal personale del 118, poi ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova.

Secondo quanto è stato ricostruito, la bimba ha 6 anni ed è residente a Sestri Levante. Si trovava in acqua quando è stata vista priva di sensi da un bagnino che si trovava sul posto. L'uomo l'ha subito soccorsa e ha fatto scattare l'allarme, allertando il 112.

Come si legge su La Nazione, la bimba è stata portata fuori dall'acqua e le è stata praticato un massaggio cardiaco dal bagnino che è rimasto in contatto costante con un medico del 118.

Allo stesso tempo è intervenuta anche la Croce Rossa di Sesta Godano e l'automedica di Brugnato con il medico e l'infermiere che, nel mentre, hanno continuato la rianimazione sul posto. La manovra è durata circa 50 minuti, durante i quali il cuore della bimba ha smesso di battere, ma è stata comunque decisiva perché la piccola ha ripreso conoscenza.

A quel punto, i soccorritori giunti sul luogo dell'incidente, con l'arrivo dell'elicottero dei Vigili del fuoco Drago da Genova, hanno potuto intubarla e immediatamente trasferirla all'ospedale Gaslini.

Secondo quanto è stato riportato dal Tgr, la bambina faceva parte di un gruppo proveniente da un centro estivo di Sestri. Gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, arrivati a loro volta sul posto, hanno fatto chiudere l'impianto per effettuare i primissimi accertamenti e poter redigere un'informativa.

In particolare, si stanno verificando eventuali responsabilità da parte degli educatori del centro estivo, oltre che del personale della piscina, luogo molto frequentato sia dagli abitanti dello Spezzino che da quelli del Tigullio e dintorni.