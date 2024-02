Come si veste Angelina Mango fuori dal palco: cappotto leopardato prima della vittoria a Sanremo Angelina Mango è la vincitrice di Sanremo 2024 e all’Ariston ha trionfato con i suoi look colorati sulle note de La Noia. Come veste fuori dal palco? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024, è stata lei ad aggiudicarsi il primo posto durante la sfida finale contro Geolier e Annalisa. Fin dalla prima esibizione sulle note de La Noia ha sorpreso tutti con la sua energia e con la sua grinta travolgente, dando prova di essere un'artista matura nonostante la giovane età. A rendere spettacolari le performance non sono stati solo i balletti scatenati ma anche i look coraggiosi e variopinti che hanno aggiunto un tocco di colore su un palco dominato dal total black. Abiti in stile hippie chic, make-up dall'animo grunge e una cascata di perline colorate sia al collo che sulle unghie: la cantante ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere considerato un'icona di stile contemporanea. Cosa indossa, però, fuori dal palco?

Angelina Mango veste animalier fuori dal palco

Seguita dallo stylist Nick Cerioni, Angelina Mango a Sanremo 2024 ha sfoggiato una serie di look firmati Etro by Marco De Vincenzo, dal minidress col cappuccio all'abito dall'effetto nudo scelto per esibirsi sulle note di La Rondine. Una volta scesa dal palco, però, la cantante lascia trionfare il casual, mixandolo alla perfezione con qualche tocco glamour.

Angelina Mango in Golden Goose

Poche ore prima di vincere il Festival, ad esempio, ha partecipato a un'intervista ha puntato tutto sull'originalità del brand Golden Goose. Ha abbinato un paio di jeans oversize con gli orli sfilacciati a un lungo cappotto monopetto cocoon in lana decorato all-over con motivo leopardato. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali bassi in pelle nera lucida con catena e un cappellino da baseball custom (sempre di Golden Goose).

Angelina Mango in Golden Goose

I look casual di Angelina a Sanremo

A differenza di molti altri colleghi, Angelina non ha avuto paura di documentare il "dietro le quinte" dei suoi look sanremesi sui social, mostrandosi anche prima dell'intervento di truccatori e parrucchieri.

Angelina con la t-shirt ispirata alla sua canzone

Maxi t-shirt decorate con la scritta "A me mi viene noia", felpe oversize usate come minidress, calze a rete, camperos e occhiali da sole scuri: per le mattinate in giro per Sanremo tra interviste e shooting Angelina ha scelto uno stile cozy ma allo stesso tempo glamour, diventando così l'icona fashion sbarazzina, fresca e contemporanea del Festival. Insomma, Angelina con la sua energia e con la sua semplicità piace proprio a tutti: a questo punto non resta che aspettare qualche mese per vederla sul palco dell'Eurovision 2024.