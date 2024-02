Angelina Mango, l’omaggio al padre a Sanremo con l’abito effetto nudo Tra le cover più attese della serata duetti di Sanremo 2024 non poteva che esserci quella di Angelina Mango. Col quartetto d’archi dell’orchestra di Roma ha reso omaggio al padre esibendosi sulle note di La rondine: ecco cosa ha indossato per la commovente performance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla sua serata più attesa, quella delle cover, e sono moltissimi gli ospiti speciali che accompagnano i Big in gara in performance inedite. Angelina Mango ha scelto di avere al suo fianco il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma per dare vita a un omaggio unico e toccante: si esibita sulle note di La rondine, l'iconica canzone di suo padre Mango. La concorrente sanremese non ha rinunciato allo stile: dopo il minidress col cappuccio e il completo con "la coda", ecco cosa ha indossato per ricordare il papà sul palcoscenico dell'Ariston.

Chi firma gli abiti di Angelina Mango a Sanremo

L'esibizione di Angelina Mango sulle note di La Rondine è stata commovente ed emozionante, tanto che il pubblico non ha potuto fare a meno di omaggiarla con un'ovazione. Per un evento tanto importante non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli. Seguita dallo stylist Nick Cerioni, è tornata ad affidarsi alla Maison Etro. Marco De Vincenzo ha realizzato per lei un nuovo look scintillante e dal mood hippie chic ma con un tocco di sensualità grazie a un delicato effetto vedo-non vedo.

Angelina Mango in Etro by Marco De Vincenzo

Il vestito nude di Angelina

L'abito di Angelina Mango è ricoperto di ricami etnici realizzati con perline e cristalli. Si tratta di un modello con bustier e pantaloni trasparenti, il tutto arricchito da una gonna drappeggiata con una fascia che cade fino ai piedi. Capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali e unghie gioiello in vista: Angelina è riuscita a mixare alla perfezione sensualità, classe e originalità. Insomma, anche quando si parla di stile sembra essere destinata a conquistare il podio di questa edizione del Festival.

Angelina con l'abito effetto nude