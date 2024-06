Angelina Mango con l’abito di corde: fianchi nudi e gioielli tentacoli per promuovere Poké Melodrama

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango è la donna del momento: a poco più di un anno dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, sembra essere letteralmente incontenibile dal punto di vista professionale. Ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia, ha spopolato all'Eurovision, ha dato il via a un tour europeo e ora ha lanciato un album intitolato Poké Melodrama. Sui social lo sta sponsorizzando con video e foto delle recenti esibizioni, da quella con il look rinoceronte sfoggiato da Alessandro Cattelan a quella sulla tv spagnola in cui è "volata" sul palco. Ora è diventata protagonista di un'esclusiva iniziativa con Amazon e si è servita di Instagram per mostrare alcuni scatti inediti dello shooting realizzato per promuovere il nuovo lavoro: ecco tutti i dettagli dell'originale abito di corde.

Angelina Mango nel backstage dello shooting

In collaborazione con Amazon Angelina Mango ha messo in vendita il vinile del suo album Poké Melodrama in versione autografata insieme a una t-shirt coordinata che ne riproduce la copertina. Sui social ha festeggiato il traguardo con una serie di scatti inediti, alcuni fanno parte dello shooting realizzato per il lancio del nuovo lavoro, altri rivelano cosa è accaduto nel backstage del servizio fotografico e mostrano il suo lato più sbarazzino e giocoso. La cantante ha posato con l'iconico completino nude della cover ma con le sneakers chunky tra le mani, ha indossato un originale cappello di pelo lilla in camerino e si è poi lasciata immortalare alle prese con il "firma copie". Se sul palco è sempre scatenata e sicura di sé, nella vita "reale" è decisamente "una di noi" che non esita a lasciare spazio alla comodità e all'imbarazzo.

L'abito con le corde di Angelina Mango

Il look nude di Angelina Mango

La foto che più di tutte ha attirato le attenzioni dei fan è quella in cui posa con un inedito look dai dettagli nudi. Si tratta di uno scatto realizzato per promuovere l'album, nel quale ha indossato un minidress nero fatto solo di corde, un modello dall'effetto vedo non vedo che lascia scoperti addominali, fianchi e schiena (oltre che i numerosi mini tatuaggi che ha sul corpo). Tra gli intrecci del tessuto sono incastrati dei gioielli gold a forma di serpente e di tentacoli, gli stessi che porta anche alle orecchie in versione maxi. Niente più onde dall'effetto naturale, questa volta Angelina ha optato per un'acconciatura più "spaziale", ovvero con due chignon laterali alla Sailor Moon. Rossetto marcato, sguardo serio e posa plastica: la cantante è riuscita così a rivelare il suo lato più sensuale.

