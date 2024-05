video suggerito

Angelina Mango, prove per l’Eurovision 2024: brilla sul palco ma nel backstage indossa il bomber over Angelina Mango è in Svezia e ha dato il via alle prove per l’Eurovision 2024. Ieri sera ha letteralmente brillato sul palco ma nel backstage ha lasciato spazio alla comodità con un bomber oversize. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai pochissimi giorni per l'Eurovision Song Contest 2024, l'evento musicale che vede sfidarsi i cantanti più talentuosi del continente che quest'anno vede Angelina Mango rappresentare l'Italia. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, l'artista porterà il brano La Noia in Svezia e proverà a sbaragliare la concorrenza con la sua grinta e con il suo animo sbarazzino. Attualmente è a Malmö col suo staff al completo e sui social non esita a documentare l'incredibile esperienza. Ieri sera, in particolare, ha dato qualche piccola anticipazione delle prove, mostrando la trasformazione dal backstage al palcoscenico.

Chi veste Angelina Mango all'Eurovision 2024

Angelina Mango è già in Svezia per l'Eurovision 2024 e da qualche giorno sta facendo le prove generali con tanto di abiti di scena. Seguita dal fidato stylist Nick Cerioni (che ha curato tutti i suoi look sanremesi), anche per questa inedita esperienza si è affidata alla Maison Etro by Marco De Vincenzo.

Angelina Mango in Etro

Se per la prima esibizione aveva scelto una tutina dall'effetto tattoo, per la seconda prova del live ha preferito lasciare trionfare gli scintillii dall'effetto dark. Ha abbinato un body-corsetto tempestato di cristalli neri, un modello con lo scollo all'americana a fondo rosso, a dei collant total black decorati con gli stessi ricami scintillanti. Naturalmente non sono mancate le zeppe, ormai un vero e proprio tratto distintivo del suo stile.

Angelina Mango nel backstage

Il look da backstage di Angelina Mango

Se sul palco si è scatenata a ritmo di musica, lasciando brillare i cristalli a ogni movimento, nel backstage Angelina Mango si è "messa comoda". Sebbene avesse indosso già gli abiti di scena, ha aggiunto al look un bomber davvero oversize, perfetto per proteggersi dal freddo.

Angelina Mango col bomber oversize nel backstage

Si tratta di un modello bombato e col cappuccio, la cui particolarità sta nella fantasia astratta sui toni del verde, giallo e azzurro che lo decora all-over. Riti scaramantici prima del live, esercizi di riscaldamento e balletti improvvisati: la cantante comincia già a sentire l'ansia ma è riuscita a trasformarla in grinta, dando prova di non avere rivali in fatto di energia quando si esibisce sulle note de La Noia.