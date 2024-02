Ilary Blasi in versione Minnie, festeggia l’uscita del libro a Disneyland Paris con le figlie Ilary blasi è volata in Francia con le figlie. Si stanno godendo la magia che solo Disneyland Paris sa regalare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è volata a Parigi con le figlie Isabel e Chanel. La showgirl ha forse deciso di concedersi una bella vacanza per festeggiare un importante traguardo professionale: la pubblicazione del suo primo libro. È infatti uscito Stupida, che racconta la fine del matrimonio con Francesco Totti, argomento che da mesi catalizza l'attenzione dei rispettivi fan, ancora in creduli che sia accaduto davvero qualcosa che tutti ritenevano impossibile. Invece la vita per entrambi è andata avanti, con nuovi compagni. Ilary Blasi fa coppia fissa con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Proprio con lui si era concessa una romantica fuga d'amore un anno fa. Adesso è tornata nella capitale francese, ma per un reunion tra donne.

Ilary Blasi a Parigi con le figlie

Sembra che la showgirl a Parigi si trovi soltanto con le due figlie, Isabel e Chanel. La prima ha 7 anni, la seconda ne ha 16 ed è molto attiva sui social. Proprio qui, sta testimoniando il procedere della vacanza, un viaggio all'insegna della magia e del sogno. La destinazione, infatti, è Disneyland, meta amatissima da grandi e piccini. Tra ricostruzioni di mondi fantastici e personaggi delle fiabe in carne e ossa, si prospettano dei giorni speciali, tutti da ricordare per le tre appassionate.

Per l'occasione, Ilary Blasi non poteva non fare lo scatto iconico che tutti realizzano, in questa occasione. Anche lei ha acquistato il cerchietto che richiama le inconfondibili orecchie di Minnie, con il fiocco rosso a pois bianchi. È una foto quasi di rito, quando si arriva a Disneyland Paris, visto che la topolina è uno dei personaggi più rappresentativi dell'universo Disney. Aveva realizzato tempo fa uno scatto simile anche un'altra grande fan di Disneyland Paris, cioè Valentina Ferragni: il parco divertimenti è uno dei suoi posti del cuore.