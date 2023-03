Valentina Ferragni nella magia di Disneyland Paris con cappotto teddy e orecchie da Minni Tra una sfilata e l’altra della Fashion Week, Valentina Ferragni si è concessa una pausa a Disneyland Paris (uno dei suoi posti preferiti) con look a tema.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni da alcuni giorni è a Parigi: è volata nella capitale francese per un appuntamento imperdibile, per una fashion addicted come lei. Assieme alla sorella Chiara sta prendendo parte alla Settimana della Moda, in qualità di ospite di diverse sfilate. Ha partecipato alla sfilata di Dior, uno degli appuntamenti più attesi della kermesse, poi a quella di Alexandre Vauthier. Prima di rientrare in Italia, ha fatto tappa in uno dei suoi luoghi del cuore.

Valentina Ferragni fa la turista

L'imprenditrice è a Parigi e non si sta limitando agli impegni professionali, che la vogliono ospite delle sfilate della Paris Fashion Week. L'influencer si è ritagliata un po' di tempo per sé, assieme agli amici, per una giornata di svago. Ha scelto un luogo iconico della capitale francese, che ogni anno attira milioni di turisti, grandi e piccini, desiderosi di immergersi per qualche ora in un mondo incantato: quello delle favole e dei cartoon.Valentina Ferragni non ha resistito al fascino di Disneyland Paris, dove è stata diverse volte.

Come testimoniato su Instagram, ha fatto visita al famosissimo parco divertimenti nel 2017, nel 2018, nel 2019 assieme ai Ferragnez al completo e ancora nel 2022. Stavolta si torva lì con una serie di amici e ha portato con sé tra giostre e dolcetti anche i follower, condividendo con loro alcuni scatti. Per la visita a Disneyland Paris, la 30enne ha scelto un look caldo e comodo, optando per uno dei capi must del momento: il cappotto teddy. Spopola ovunque il trend peluche, con accessori e capi di abbigliamento "pelosi". Valentina Ferragni si è. perfettamente calata nella situazione aggiungendo un cerchietto da Minni.