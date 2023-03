Valentina Ferragni, ragazza in nero a Parigi: brilla con la catsuit aderente Valentina Ferragni è stata ospite di Alexandre Vauthier alla Paris Fashion Week. Ha scelto di brillare con una catsuit aderente scintillante.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È in corso la Paris Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2023-24. Celebrities, influencer, modelle e fashion addicted stanno affollando la città, che si è riempita di ospiti per l'occasione, provenienti da ogni parte del mondo. Valentina Ferragni, terminati gli impegni alla Settimana della Moda milanese, è volata in Francia anche per la seconda parte degli show.

Valentina Ferragni si gode Parigi

Proprio come sua sorella Chiara, anche Valentina Ferragni ha fatto della moda il centro della sua attività professionale: è una passione che hanno in comune e che entrambe hanno saputo mettere a frutto. Anche Valentina Ferragni si è imposta nel settore fashion come imprenditrice e non solo. Ha una sua linea di gioielli di cui va molto fiera, che porta il suo nome e che continua a crescere.

Ma di recente si è cimentata anche come testimonial di lingerie: Yamamay l'ha scelta per la capsule collection di San Valentino, vedendo in lei un modello positivo di donna che si accetta e che ama se stessa. Non sono mancate le critiche degli haters, che l'hanno criticata per il fisico. La 30enne è ospite fissa agli eventi più glamour del settore e dopo la Milano Fashion Week, non poteva mancare alla Paris Fashion Week.

Valentina Ferragni è una Catwoman scintillante

L'imprenditrice a Parigi sta prendendo parte a diverse sfilate. Ha debuttato allo show di Dior con sua sorella Chiara, poi è stata la volta della presentazione firmata Alexandre Vauthier. L'influencer era tra gli ospiti della Maison. Ha scelto per l'occasione un elegante look total black, vivacizzato da una maxi pelliccia fucsia. Ultimamente le catsuit sono il capo must del suo guardaroba (ha scelto questo modello anche ad Halloween). Ama l'effetto Catwoman, ma punta sempre su dettagli capaci di fare la differenza.

Dopo gli strategici tagli cut out e le trasparenze, ha scelto il tocco sparkling. L'effetto scintillante su abiti e accessori è ricorrente nei suoi outfit: ama brillare. Stavolta ha indossato appunto una tuta intera a maniche lunghe, con colletto leggermente rialzato e spalline rinforzate: è interamente ricoperta di microglitter argentati. L'ha abbinata a un paio di intramontabile décolleté nere, rendendo ancora più deciso l'outfit con un rossetto rosso fuoco.