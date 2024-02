Ilary Blasi presenta Che Stupida a Milano: lancia il libro in tailleur gessato ma con i cristalli Ieri sera alla Mondadori di Milano Ilary Blasi ha presentato ufficialmente Che Stupida. La mia verità, il libro in cui racconta ancora una volta tutti i dettagli sulla separazione da Francesco Totti. Cosa ha indossato per l’evento? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tra le donne dello spettacolo più chiacchierate del momento: dopo la brusca separazione da Francesco Totti, negli ultimi mesi ha voluto raccontare la sua verità prima con una serie di Netflix intitolata Unica, poi con un libro arrivato sul mercato a partire dal 30 gennaio. Nel frattempo Cristiano Iovino, il famoso "uomo del caffè", è uscito allo scoperto, insinuando che la sua relazione con la conduttrice fosse molto più intima rispetto a quanto raccontato. Al momento Ilary ha smentito e ha invitato l'ex marito a cena, dando così prova di mettere la famiglia prima di tutto. Non ha esitato a spiegare ogni dettaglio alla presentazione ufficiale di Che Stupida. La mia verità, in occasione della quale ne ha approfittato per lasciare trionfare il glamour.

Ilary Blasi in versione business woman

Ieri pomeriggio Ilary Blasi è partita alla volta di Milano per presentare ufficialmente il suo libro intitolato Che Stupida. La mia verità. Dopo essersi immortalata in alcune Stories social poco prima di prendere il treno verso il capoluogo lombardo (con tanto di trolley Louis Vuitton), è apparsa in tutto il suo splendore alla Mondadori di Piazza del Duomo, location in cui ha incontrato giornalisti e fan per rispondere alle domande sul libro.

Ilary Blasi alla Mondadori di Piazza del Duomo

Cosa ha indossato? Si è trasformata in una vera e propria business woman, è rimasta fedele allo stile insolitamente sobrio su cui sta puntando da quando è stata ospitata a Verissimo ma senza rinunciare a qualche tocco sparkling.

Ilary Blasi col tailleur gessato

Il tailleur sparkling di Ilary Blasi

Per presentare ufficialmente il libro a Milano Ilary Blasi ha indossato un tailleur gessato a fondo grigio, la cui particolarità sta nel fatto che le righine verticali a contrasto sono realizzate con degli scintillanti cristalli silver. Pantaloni palazzo e giacca doppiopetto lunga: per completare il tutto ha scelto un semplice top scollato bianco, una collanina Cartier e gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in rosa confetto. Non sono mancati gli orecchini maxi decorati con una grossa pietra rosa, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. Sorriso stampato sulle labbra e make-up smokey eyes che ha messo in risalto i profondi occhi azzurri: Ilary ha dato prova di essere una vera e propria diva.

Il look sparkling di Ilary