Ilary Blasi torna a Verissimo in grigio con orecchino maxi: in camerino indossa i calzettoni di lana Ilary Blasi è tornata a Verissimo dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino, l'uomo con cui ha preso un caffè prima della separazione da Francesco Totti. Per essere intervistata da Silvia Toffanin ha puntato sulla sobrietà del grigio ma nel backstage ha rivelato un dettagli di stile molto insolito.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata a far parlare di lei e della fine del matrimonio con Francesco Totti: a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni di Cristiano Iovino, l'uomo con cui aveva preso il famoso "caffè" prima della rottura col calciatore, ha deciso di lasciarsi intervistare dall'amica e collega Silvia Tofannin. Ieri è stata l'ospite speciale di Verissimo, sul cui palco ha spiegato di non essere sorpresa di quanto accaduto, di non "riconoscere più" il suo ex marito ma di continuare a essere dalla parte della famiglia per il bene dei figli. Apparsa serena e sorridente, la conduttrice ha puntato tutto sulla sobrietà ma senza rinunciare a un tocco scintillante.

Ilary Blasi con Silvia Toffanin a Verissimo

Il look grigio di Ilary Blasi a Verissimo

Ieri Ilary Blasi ha fatto nuovamente visita a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo: dopo il total denim e il maglione crop a righe delle precedenti ospitate, questa volta ha puntato tutto sulla sobrietà del grigio scuro.

Ilary Blasi in grigio scuro a Verissimo

Per smentire la versione dei fatti di Cristiano Iovino ha seguito il trend dei look monocromatici, ha abbinato un body aderentissimo con maniche lunghe e collo alto a un paio di pantaloni palazzo, per la precisione un modello dal taglio classico che ha messo in risalto la silhouette con eleganza. Naturalmente non sono mancate le pumps col tacco a spillo in tinta. L'unico dettaglio un tantino più esuberante? Un lungo orecchino di cristalli scintillanti firmato Foreva Jewels.

Ilary Blasi con orecchino Foreva

Ilary Blasi nel backstage punta sulla comodità

Poco prima dell'inizio della puntata del rotocalco di Canale 5 Ilary Blasi ha dato un'anticipazione del suo look sui social, immortalandosi tra "le grinfie" dei suoi assistenti mentre definiva gli ultimi dettagli del trucco e parrucco.

Ilary Blasi mostra i calzettoni di lana

Inizialmente ha fatto un primo piano sul lungo orecchino di cristalli, poi ha concentrato le attenzioni dei fan su un dettagli di stile insolito: sebbene sul palco abbia indossato i tanto amati tacchi a spillo, in camerino è rimasta comoda, tenendo i piedi al caldo con un paio di calzettoni di lana bianchi. Come hanno commentato i membri del suo staff? Hanno semplicemente dichiarato che "Ilary non si smentisce mai", a prova del fatto che probabilmente quando si spengono i riflettori è una donna assolutamente "normale".