Ilary Blasi a Verissimo con maglione e gonna lunga, sceglie un look essenziale per l’intervista con Silvia Toffanin Nello studio di Canale 5 la conduttrice de L’Isola dei Famosi si racconta. Per farlo sceglie di indossare un outfit comodo, non particolarmente appariscente, per non distogliere l’attenzione dal documentario e dalla storia di cui ora dà la propria versione.

A cura di Annachiara Gaggino

Ilary Blasi torna a Verissimo per raccontare la sua versione della storia. Dopo un anno e mezzo dalla fine del matrimonio con il calciatore Francesco Totti, la presentatrice ha rotto il silenzio sull'epilogo della loro relazione con un documentario prodotto da Netflix dove spiega quali sono state le tappe che hanno portato alla rottura. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, si lascia andare a confessioni con l'amica, chiedendo anche scusa alla stampa per quello sfogo contro i giornali che aveva avuto quando erano emersi i sospetti sul fatto che Totti potesse avere una vita parallela. "Chiedo scusa alla stampa", ha detto Ilary Blasi nello studio di Canale 5. "Ho creduto a mio marito, come ho sempre fatto. Quando ho scoperto la verità ho preso un'altra direzione".

Il look sobrio di Ilary Blasi a Verissimo

Per l'intervista esclusiva con l'amica Ilary Blasi ha scelto un look essenziali. L'ex conduttrice de L'Isola del Famosi ha voluto optare per un abbigliamento confortevole e semplice, indossando un maglione a coste crop in lana, a girocollo con le maniche lunghe. Il pullover era decorato da righe orizzontali di diverse dimensioni marroni e grigie. Leggermente over, il capo lasciava intravedere la pancia, sopra un gonna lunga grigia a vita alta che copriva un paio di tacchi vertiginosi.

Come in Unica Ilary Blasi ha rinunciato ad artifici e look costruiti che non distogliessero l'attenzione della sua storia. Una scelta di stile che non vuole attrarre le luci ma sembra volerle spegnere, se non fosse per quel racconto scoop di cui ormai tutti già parlano. "Adesso la gente conosce anche un altro punto di vista. Non voglio convincere nessuno. È la mia storia e l’ho raccontata", ha spiegato Ilary Blasi che confessa che, alla luce di quanto accaduto, si rende conto che negli anni ci potrebbero essere state altre donne.