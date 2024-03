Ilary Blasi fa un nuovo acquisto: gli stivali effetto specchio costano oltre 1000 euro Ilary Blasi ama le scarpe e possiede una sconfinata collezione di décolleté, anfibi, sandali, ciabattine. La new entry, è un paio di stivali argentati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

New entry, nella collezione di scarpe di Ilary Blasi. La conduttrice possiede uno sconfinato numero di calzature di ogni modello e colore: gli accessori sono la sua passione più grande, difatti ama moltissimo anche le borse di lusso. Chanel è il suo brand del cuore: non a caso, ha chiamato così sua figlia! Ovviamente, la predilezione è per scarpe particolari, uniche, dal design accattivante: proprio come quelle che ha mostrato sui social.

Ilary Blasi ama le scarpe

Che Ilary Blasi avesse la passione per le calzature alla moda, era risaputo. Ma la questione è diventata addirittura uno degli argomenti di Unica, il documentario Netflix in cui la conduttrice racconta i retroscena della separazione con Francesco Totti. Uno dei momenti più esilaranti è quando racconta del ritrovamento della collezione di scarpe che proprio il calciatore gli aveva rubato! Per "ripicca", visto che lei aveva preso dalla cassetta di sicurezza comune i preziosi Rolex, lui ha ben pensato di nascondere alla ex compagna il suo bene più prezioso: tutte le sue calzature!

"Mi lasciò letteralmente scalza": così commenta nel documentario l'accaduto. Ci è voluto un mese, per arrivare al tesoro nascosto, che era stato portato per metà in una zona soppalcata della casa dove nessuno andava mai e per metà dietro una porta blindata. Slingback, décolleté, mules, sneakers, ciabattine, stivali, anfibi: Ilary Blasi possiede decine e decine di scarpe griffate, tutti modelli che si aggirano attorno ai 1000 euro.

Quanto costano i nuovi stivali

Le Silla è uno dei brand di cui la conduttrice indossa più spesso le creazioni. Gliele abbiamo viste ai piedi anche in occasioni speciali, come le dirette de L'Isola dei Famosi, dagli stivali tempestati di cristalli scintillanti alle décolleté quelle in pvc trasparente con tacco sottilissimo vertiginoso, per fare solo due esempi. Sono proprio del noto brand amatissimo dalle cleebries anche le new entry della collezione.

Stivali Le Silla

Si tratta di un paio di stivali che sembrano una colata d'argento, una volta calzati: la loro particolarità è l'effetto specchio, ma anche l'originale drappeggio. Hanno la zeppa semi nascosta dalle "pieghe" e un tacco di 12 cm. Il modello Andy costa 1092 euro. Ora non resta che scoprire per quale occasione importante sono state acquistate.