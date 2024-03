La nuova manicure di Ilary Blasi è basic: smalto rosa cipria per la fine dell’inverno Ilary Blasi ha rifatto la manicure in vista di alcuni viaggi di fine inverno. Niente più eccessi, ha puntato su una nail art basic con uno smalto rosa cipria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi non smette mai di sorprendere i fan e non solo con i progetti professionali che porta avanti, ultimi tra tutti il docu-film e il libro in cui ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti. La conduttrice, che da circa un anno si è presa una pausa dalla tv, si è data a una delle sue più grandi passioni, quella per i viaggi, e praticamente ogni fine settimane parte per una breve vacanza. Ora, dopo essere stata a Madrid, la capitale spagnola in cui sta vivendo il figlio Cristian, è partita per la Svizzera e ha approfittato dei momenti liberi in volo per immortalare la nuova manicure scelta per la fine dell'inverno.

Ilary Blasi dice addio alle manicure esuberanti

Siamo sempre stati abituati ai look esuberanti e appariscenti di Ilary Blasi ma nelle ultime ore pare aver stravolto il suo stile. Sarà perché intendeva seguire i trend di stagione in fatto di nail art o perché semplicemente voleva qualcosa di semplice, ma la cosa certa è che per la fine dell'inverno ha puntato tutto su una manicure basic. Affidatasi all'estetista di fiducia Roberta Sgarroni, ha optato per uno smalto rosa cipria a effetto monocromatico, dunque evitando ogni tipo di decorazione. Anche per quanto riguarda la forma ha detto addio agli eccessi: niente unghie XXL, ha preferito tenerle corte e quadrate, lasciando trionfare l'eleganza senza tempo.

La manicure cipria di Ilary Blasi

I maxi anelli di diamanti di Ilary Blasi

Il dettaglio che non può passare inosservato nella foto postata da Ilary Blasi? All'anulare sinistro indossa due maxi anelli di diamanti. Il primo è quello che le avrebbe regalato il fidanzato Bastian Muller in segno di amore eterno, il secondo è una fascia in oro bianco decorata con una serie di grosse pietre scintillanti incastonate dal taglio quadrato. Naturalmente non è mancata neppure la "chicca" griffata: la conduttrice è stata bene attenta a poggiare la mano su una borsetta Chanel in pelle trapuntata. Sebbene abbia lasciato in vista il logo solo parzialmente, la scritta metallica è così iconica da essere riconoscibile al primo sguardo.