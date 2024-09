Ilaria Galassi ieri e oggi: come è cambiata da Non è la Rai al Grande Fratello

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ilaria Galassi torna in tv. Il suo è un volto noto, legato a un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Da giovanissima ha partecipato a Non è La Rai, poi la sua carriera non è decollata nel mondo dello spettacolo, ma ora è pronta a rimettersi in gioco davanti alle telecamere e fare questa esperienza nuova. È infatti una concorrente del Grande Fratello 2024: la nuova edizione del reality show è cominciata e lei partecipa assieme a due ex colleghe di Non è La Rai. Condividerà l'avventura con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, anzi costituiranno in tre un unico concorrente.

Come era Ilaria Galassi ai tempi di Non è la Rai

Ilaria Galassi (classe 1976) è stata una delle ragazze più amate di Non è La Rai, programma in cui ha debuttato appena 14enne. È stata nel cast del famoso programma di Gianni Boncompagni per quattro stagioni, dal 1991 al 1995, passando poi dal mondo della televisione a quello della moda. Ha posato per diverse riviste e lavorato come modella, cimentandosi anche con le telepromozioni.

Il grave incidente di Ilaria Galassi e la malattia

Nel 1996 era stata scelta come velina per Striscia la Notizia, ma un incidente stradale ha sconvolto la sua vita e la sua carriera. In seguito a quell'episodio e alle ferite riportate, ha dovuto sottoporsi a diversi interventi e a una lunga riabilitazione. Per questo è stata costretta ad allontanarsi dalla televisione, tornando poi sulle scene ma solo con piccole partecipazioni.

Il secondo sconvolgimento arriva nel 2000, quando appena 24enne viene colpita da un aneurisma cerebrale che ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza di dieci ore. Dopo tre giorni di coma si è svegliata con la parte sinistra del scervello gravemente compromessa, costringendola a logopedia e fisioterapia. Questo è stato il secondo stop obbligato dalla tv, dove non è mai più tornata in modo stabile.

Ilaria Galassi oggi

Ilaria Galassi oggi, le foto della concorrente al Grande Fratello

Nel periodo lontana dalla tv, Ilaria Galassi ha avuto due figli e il suo attuale compagno si chiama Daniele Brunone, un parrucchiere con cui è legata da oltre 14 anni. Lavorano insieme in un salone di bellezza. La concorrente oggi ha un viso dai lineamenti più marcati rispetto al passato, quando il suo viso era estremamente dolce e acqua e sapone. Ha detto addio al biondo e ora porta i capelli corti, in una nuance più scura e più calda.

Ha ammesso il ricorso alla chirurgia estetica per rifarsi il décolleté e riempire le labbra. Non si è mai pentita di questa scelta. "Ho rifatto il décolleté perché ero completamente piatta e ho gonfiato le labbra perché il labbro superiore era molto sottile" ha spiegato al settimanale Vero, convinta di aver fatto la scelta migliore per sé.