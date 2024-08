video suggerito

Come si chiama il figlio di Justin Bieber e Hailey Baldwin: il significato del nome Justin Bieber e Hailey Baldwin sono diventati genitori per la prima volta di un maschietto: la coppia ha annunciato la nascita del loro bambino sui social rivelandone anche il nome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Justin Bieber e Hailey Baldwin

Justin Bieber è diventato papà. Il cantante e la moglie Hailey Baldwin hanno annunciato la nascita del loro primo figlio. L'annuncio della gravidanza, avvenuto a maggio, è seguito da una serie di scatti pubblicati sui social in cui la modella e imprenditrice beauty ha mostrato il pancione, raccontando la dolce attesa e le sensazioni che questa portava con sé. Oggi, in un post pubblicato su Instagram, i neo genitori hanno dato il benvenuto a un maschio, Jack Blues, nome apparentemente semplice ma ricco di significato.

Il significato del nome Jack Blues

Jack Blues Bieber. Questo il nome del primo figlio della popstar americana e della modella Hailey Baldwin. I fan più attenti non hanno potuto non notare che le iniziali del nome e del cognome compongono la sigla JB, la stessa con cui è conosciuto da anni il padre: un legame, dunque, che padre figlio condivideranno anche grazie all'onomastica. Altri utenti e commentatori online hanno ipotizzato invece un possibile significato artistico del nome del piccolo Bieber.

I più attenti, infatti, ricordano che uno dei due protagonisti di The Blues Brothers, film cult con John Belushi, si chiama Jake Blues. Il personaggio interpretato da Belushi è un musicista, membro del gruppo R&B composto da lui e dal fratello Elwood (Dan Aykroyd). Il film, noto anche per la sua incredibile colonna sonora, è entrato nella storia del cinema consacrando Belushi a star indiscussa. Per questo alcuni utenti su Instagram hanno ipotizzato un omaggio artistico di Bieber dietro la scelta di questo nome.

