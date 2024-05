video suggerito

Quanto costano le nuove fedi di diamanti di Hailey e Justin Bieber Avete notato che Hailey e Justin Bieber indossano delle nuove preziose fedi nelle foto dell’annuncio della gravidanza? Ecco per quale motivo le hanno sostituite e il loro valore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hailey e Justin Bieber non potrebbero essere più felici: hanno appena annunciato che presto diventeranno genitori del loro primo figlio. La dolce notizia è arrivata a quasi 6 anni dal matrimonio ma la cosa che in pochi sanno è che i primi scatti della modella in versione premaman sono stati realizzati durante una romantica cerimonia organizzata per rinnovare le promesse di amore eterno. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei nuovi anelli? Ecco chi ha firmato e quanto costano le fedine di diamanti indossate dalla coppia di divi.

Il secondo matrimonio di Hailey e Justin Bieber

Qualche giorno fa tutti si erano chiesti per quel motivo Hailey Bieber e suo marito Justin non avessero partecipato ai Met Gala (come invece avevano sempre fatto in passato). Nelle ultime ore è arrivata finalmente la risposta: non solo la modella aspettava il momento giusto per rivelare la notizia della gravidanza, era anche volata con il marito a Kilauea, nelle Hawaii, per rinnovare i voti di nozze. È proprio per questo che nelle prime foto col pancino in evidenza indossa un sensuale abito da sposa di pizzo bianco, dettaglio che in un primo momento aveva confuso non poco i fan dato che aveva pronunciato il fatidico sì già diversi anni fa.

Hailey e Justin Bieber con gli anelli Tiffany&Co.

Le nuove fedi della coppia

Analizzando più dettagliatamente le foto si nota anche che i due indossano dei nuovi anelli preziosi all'anulare sinistro, diversi dai preziosi che avevano cominciato a indossare dopo il primo matrimonio. Si tratta di fedi firmate Tiffany&Co, per la precisione i modelli in platino e con un giro completo di diamanti della collezione Tiffany Forever. Il loro prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 14.200 euro al pezzo ma non si esclude che possano essere state personalizzate con qualche incisione interna. In quanti sognano di rinnovare le loro promesse d'amore con degli accessori tanto scintillanti?

Leggi anche Perché Hailey Bieber ha indossato un abito da sposa per annunciare la gravidanza

Fedina Tiffany Forever