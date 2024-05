video suggerito

Hailey Bieber, il top a forma di farfalla per mostrare la pancia da gravidanza La moglie di Justin Bieber ha pubblicato alcuni scatti della gravidanza, annunciata qualche giorno fa sui suoi canali social. Per le immagini ha indossato un capo scintillante tipicamente anni Duemila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hailey Bieber

Hailey Bieber condivide le prime foto della gravidanza dopo aver svelato di essere incinta. La it-girl e Justin Bieber hanno reso noto di aspettare un figlio qualche giorno fa dopo quasi sei anni di matrimonio; la coppia ha colto l'occasione dell'anniversario con rinnovo delle promesse di matrimonio per realizzare il servizio fotografico con cui hanno poi annunciato la dolce attesa.

Hailey Bieber

Hailey Bieber, infatti, negli scatti pubblicati era vestita con un abito da posa in pizzo, indossato proprio per la cerimonia tenutasi alle Hawaii. Dopo aver dato ai fan la lieta novella, la it-girl ha condiviso qualche immagine che descrivono le ultime settimane, tra progetti per il suo brand beauty, sonnolenza da gravidanza e prime immagini con il pancino.

Hailey Bieber

Il top per mettere in risalto la pancia

Nel carosello condiviso sui social Hailey Bieber ha sfoggiato con orgoglio la pancia del secondo trimestre di gravidanza indossando un top rosa a forma di farfalla che la metteva in risalto. Orgogliosa del suo stato interessante la moglie del cantante statunitense ha pubblicato una serie di foto mentre indossava il capo firmato Bluemarine impreziosito da paillettes tipicamente anni Duemila, che sui siti di rivendita online ha un prezzo di 490 euro.

Leggi anche Perché Hailey Bieber ha indossato un abito da sposa per annunciare la gravidanza

Hailey Bieber

Il pezzo è stato abbinato a un paio di pantaloni cargo in jeans a vita bassa, comodi, perfetti per affrontare le prime fatiche della gravidanza. Tra le immagini anche una con un abbigliamento casual, in tuta, T-shirt bianca alzata per mostrare l'addome e cappellino da baseball, mentre si rilassa bevendo un iced cappuccino. Ora iniziano le scommesse sul fatto se sarà un maschio o una femmina, tra i commenti della foto arrivano già le prime supposizioni.