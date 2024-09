Eleonora Cecere ieri e oggi: com’è cambiata da Non è la Rai al Grande Fratello

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Eleonora Cecere

Eleonora Cecere è stata una delle ragazze di Non è la Rai, programma andato in onda sulle reti Mediaset tra il 1991 e il 1995, ideato da Gianni Boncompagni, che ne era anche il regista. Varietà culto degli anni Novanta, la trasmissione ha consacrato le ragazze che vi partecipavano alla notorietà: da qui hanno preso avvio le carriere di molte conduttrici, attrici e cantanti. Cecere oggi ha 46 anni, è diventata mamma ed è ancora legata da un'amicizia profonda con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, che insieme a lei avevano partecipato a Non è la Rai e che ora ritrova la casa di Grande Fratello 2024. Dopo aver debuttato a nove anni nel film La Famiglia di Ettore Scola, accanto a Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli, e nel film Intervista di Federico Fellini, ha lasciato il piccolo schermo per un po', facendo anche la vigilante. Vediamo com'è cambiata oggi.

Com' ra Eleonora Cecere a Non è la Rai

Nel 1991 a quasi 13 anni, dopo le esperienze cinematografiche e l'esperienze a Domenica In, debutta a Non è la Rai. Eleonora Cecere fa parte del corpo di ballo e del gruppo Le dolci manie: durante la prima edizione diventa uno dei volti più noti del programma insieme ad Antonella Elia e Miriana Trevisan. I suoi riccioli biondi sono entrati nell'immaginario collettivo rendendola famosa in tutto il Paese. Purtroppo Cecere ha raccontato molti anni dopo di essere stata vittima di uno stalker durante il programma, da cui è stata minacciata dopo diversi tempi. Nel 2021 ha sposato il compagno di lunga data, il regista Luigi Galdiero da cui ha avuto due figlie Karole, nata nel 2013, e Marlene, venuta al mondo nel 2015.

Eleonora Cecere ai tempi di Non è la Rai

Eleonora Cecere oggi, le foto della concorrente al GF

Ancora oggi i suoi riccioli biondi cenere sono ancora lì come trent'anni fa, rendendola, oggi come ieri, amatissima dal pubblico. Dal 16 settembre 2024 entra nella casa del Grande Fratello insieme alle amiche ed ex colleghe di Non è la Rai Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Sempre quest'anno aveva lanciato un singolo intitolato "Sola tu mi vuoi". Le tre amiche partecipano come un unico concorrente, rinsaldando quel legame che dura da più di 30 anni.

