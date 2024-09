Cosa fa oggi Eleonora Cecere: il lavoro dopo l’esperienza a Non è la Rai e la vita privata

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Eleonora Cecere è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, al quale parteciperà insieme a Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Gli italiani la ricorderanno per la sua partecipazione al programma Non è la Rai. Nata il 10 ottobre del 1978 a Roma, prende parte allo storico programma della Rai tra il 1991 fino alla metà degli anni '90, dunque quando aveva solo 13 anni. Oggi, quasi quarant'anni dopo, Cecere ha abbandonato il mondo dello spettacolo, scegliendo una carriera lontana dai riflettori; fino a due anni fa dichiarava infatti di lavorare come vigilantes. Oggi, prende parte in modo sporadico ad alcuni programmi televisivi, come Karpe Diem su Sky.

Eleonora Cecere nel programma Karpe Diem su Sky

Cosa fa oggi Eleonora Cecere dopo Non è la Rai: il lavoro come vigilantes

Cecere entra nel mondo dello spettacolo alla giovane età di 9 anni, quando debutta sul grande schermo recitando nel dramma di Ettore Scola "La famiglia", affiancando Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli. Nel 1991 raggiunge il grande successo quando Gianni Boncompagni la sceglie per il varietà musicale Non è la Rai. A Fanpage.it raccontò la sua esperienza nel programma che le diede la fama:

Nel 1990 feci il provino per Domenica In. Boncompagni mi chiese di cantare Il cielo in una stanza. Da lì è partita la scalata. Ho fatto Domenica In con lui, poi Stasera mi butto con Pingitore dove interpretavo Marilyn Monroe da bambina. Nel 1991, cominciava Non è la Rai. Il passaggio avvenne quasi in automatico anche se feci regolarmente un provino.

Oggi, tuttavia, il suo lavoro è profondamente cambiato. Ha fatto teatro fino a quando ha potuto, ma la pandemia di coronavirus ha fermato ogni cosa. Dopo aver inviato vari curriculum, è riuscita a trovare un posto come vigilantes:

Lavoro in una società di vigilanza con servizi fiduciari e ancora oggi faccio la vigilantes. Lo dico con molta fierezza. C'è da dire che però è un lavoro che ti porta a stare anche dodici ore fuori casa. O a fare turni fino all'una di notte. È un lavoro di cui sono contenta, certo che non era il mio sogno.

La vita con il marito Luigi Galdiero e le due figlie

Eleonora Cecere è felicemente sposata con Luigi Galdiero, che lavora nel mondo dello spettacolo come regista, commediografo e produttore teatrale. Dal loro matrimonio nel 2013 sono nate due figlie: Karole, nata proprio nell'anno del matrimonio dell'ex showgirl e Marlene, nata nel 2015.