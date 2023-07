Eleonora Cecere, ex Non è la Rai: “Oggi faccio la vigilantes per contribuire alle spese della famiglia” 28 anni di distanza da Non è la Rai, la cantante-attrice ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo: “Faccio la vigilantes. Non era il mio sogno, ma lo dico con molta fierezza”.

Eleonora Cecere è stata una delle grandi protagoniste di "Non è la Rai". A 28 anni di distanza da quell'avventura, la cantante-attrice ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo e in una intervista a I Lunatici ha raccontato dettagli sulla sua vita attuale: "Dopo la televisione, ho lavorato con Fellini e Scola, ma adesso faccio la vigilantes". Il dettaglio sulle minacce di un maniaco, già raccontato a Fanpage.it: "Ai tempi di Non è la Rai minacciarono di uccidermi".

Le parole di Eleonora Cecere

L'attrice e showgirl è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Nelle sue parole, il ricordo di quegli anni d'oro, quando la trasmissione di Gianni Boncompagni allietava il pomeriggio degli italiani, facendo sognare una generazione intera:

Quel programma per me è stato molto importante, una grandissima scuola. Eravamo e siamo ancora ragazze molto semplici. Ci divertivamo tantissimo oltre a lavorare. Disavventure? Un uomo mi perseguitava. La situazione era diventata pesante. Mi mandava cassette con la sua voce registrata e una volta mi ha fatto una bambola voodoo, una cosa veramente da brividi, che aveva uno spillo da tempia a tempia, un cappio al collo e una gamba in meno. E mi aveva lasciato un bigliettino con su scritto: ‘questa sei tu e questa è la fine che farai'. Avevo paura anche di uscire con i miei amici. Purtroppo capitavano anche questi episodi. Non si è mai capito chi fosse.

"Oggi faccio la vigilantes e ne sono fiera"

Il suo lavoro è profondamente cambiato. Ha fatto teatro fino a quando ha potuto, ma la pandemia di coronavirus ha fermato ogni cosa. Dopo aver inviato vari curriculum, è riuscita a trovare un posto come vigilantes: