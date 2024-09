video suggerito

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi di Non è la Rai concorrenti del Grande Fratello La nuova edizione del reality inizierà lunedì 16 settembre e tra i nomi ufficiali ci sono quelli di tre grandi personaggi del passato: Eleonora, Pamela e Ilaria di Non è la Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La nuova edizione del Grande Fratello è ormai alle porte e i nomi che faranno parte del cast sono stati già in larga parte anticipati. La nuova edizione del reality inizierà lunedì 16 settembre e tra i nomi ufficiali ci sono quelli di tre grandi personaggi del passato. Parliamo di Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi di Non è la Rai. Le tre ex protagoniste del programma di Gianni Boncompagni, che ha fatto la storia della tv e che ha contribuito a lanciare tanti nomi nel mondo dello spettacolo, erano finite un po' nel dimenticatoio e adesso potranno avere l'occasione di rilanciarsi. Almeno in questa fase iniziale, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi entreranno nella casa come un concorrente unico.

Tutte le volte che una ex di Non è la Rai ha partecipato al Grande Fratello

Il Grande Fratello punta ancora una volta sull'effetto nostalgia, cercando di ripescare volti conosciuti trent'anni fa in televisione. Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi erano uscite fuori dai radar, anche se per la verità proprio Pamela aveva di recente partecipato a un'edizione dell'Isola dei Famosi. Nella stagione 2016/2017, Antonella Mosetti aveva accettato l'offerta di partecipare al Grande Fratello insieme alla figlia Asia Nuccetelli in un'edizione particolarmente turbolenta. Nella stagione 2022/2023, invece, è toccato a Cristina Quaranta accettare l'offerta di Alfonso Signorini.

Tutte le anticipazioni sul Grande Fratello

Aspettando l'ufficialità del cast del Grande Fratello, Fanpage.it ha già anticipato i nomi di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Secondo DavideMaggio.it, invece, entreranno nella casa anche Clarissa Burt, Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, l'influencer Giulia Mannucci, Jessica Morlacchi, Lino Giuliano (ex Temptation Island) e l'ex concorrente dell'Isola dei famosi Helena Prestes. Proprio DavideMaggio.it aveva anticipato la notizia della partecipazione del trio composto da Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. L prima puntata del Grande Fratello è prevista per lunedì 16 settembre alla solita ora: 21.30 su Canale 5.