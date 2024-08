video suggerito

Quando inizia il Grande Fratello 2024/2025: la data della prima puntata con Alfonso Signorini su Canale5 Il Grande Fratello 2024/2025 sta per iniziare. Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli torneranno in onda con la prima puntata a partire da lunedì 16 settembre alle ore 21:30 su Canale5. Anticipazioni e cast. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello scalda i motori. Il programma condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda a settembre. Ad affiancare il conduttore sarà la giornalista Cesara Buonamici che tornerà nel ruolo di opinionista per la seconda edizione consecutiva. Con loro anche Rebecca Staffelli che si occuperà di raccogliere i commenti che gli spettatori pubblicheranno sui social.

Quando inizia il Grande Fratello

Il Grande Fratello andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre, alle ore 21:30 su Canale5. In quella data, dunque, potremo assistere alla prima puntata, scoprire tutte le eventuali novità di questa edizione e seguire l'ingresso nella casa dei concorrenti che saranno protagonisti dell'edizione 2024/2025. Come già detto, il conduttore del reality sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Ad affiancarlo il volto del Tg5 Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che si occuperà di raccontare in studio quale clima ci sarà sui social nel corso della puntata.

Le anticipazioni della nuova edizione con Alfonso Signorini: i nomi dei concorrenti

Sono già trapelati i concorrenti che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello. Fanpage.it aveva anticipato i nomi di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Secondo DavideMaggio.it entreranno nella casa anche Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, l'influencer Giulia Mannucci, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi Helena Prestes, il trio composto da Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo – le ex Ragazze di Non è la Rai costituiranno un solo concorrente – Jessica Morlacchi, l'ex concorrente di Temptation Island Lino Giuliano – su cui già abbondano le polemiche – e l'ex velina di Striscia la Notizia e ballerina Shaila Gatta. Ovviamente, come accade sempre nel reality, è molto probabile che ulteriori concorrenti si uniscano al gruppo strada facendo. Per assistere alla prima puntata del Grande Fratello non resta che attendere lunedì 16 settembre. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5.