Non è Kate Moss in passerella: svelato l'inganno della Paris Fashion Week Tutti erano certi che fosse Kate Moss sulla passerella di Marine Serre e invece no! Era la sua sosia numero uno al mondo.

A cura di Giusy Dente

Denise Ohnona sfila per Marine Serre

A colpo d'occhio non c'era stato alcun dubbio: tutti i presenti allo show di Marine Serre, di questa mattina, erano convinti di aver visto sfilare un idolo del mondo della moda. La Maison ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25 e sembrava che avesse chiamato in passerella proprio la super top model Kate Mosse. E invece no. Solo a distanza di ore ci si è resi conto della verità. Quella col completo di pelle e la maxi camicia bianca non era affatto lei!

Chi è Denise Ohnona

Denise Ohnona è originaria del Lancashire e su Instagram ha un nickname che non lascia spazio a dubbi, perché invece, guardandola in faccia, di dubbi ne verrebbero parecchi! Sui social si chiama @imnotkatemoss, proprio perché non scambiarla per la famosissima top model è impossibile. Sono due gocce d'acqua, una somiglianza incredibile, che trarrebbe in inganno chiunque. E proprio così è successo stamattina alla sfilata di Marine Serre, dove tutti erano certi che a sfilare fosse stata Kate Moss. E invece, era la sua sosia numero uno al mondo: stessa mascella definita, le guance scavate, i capelli liscissimi, le sopracciglia chiare e sottili, il naso aquilino, la silhouette slanciata.

In passerella la sosia di Kate Moss

Qualcosa di simile era già accaduto a dicembre, quando celebrity provenienti da tutto il mondo erano attese a Manchester per una sfilata di Chanel. Tutti erano convinti di aver fotografato Kate Moss che usciva da un supermercato col sacchetto della spesa e invece era Denise. Intervistata dal MailOnline nel 2019, ha raccontato a proposito di questa incredibile somiglianza:

All'inizio ero molto timida e mi sentivo una truffatrice, perché sono una finta Kate Moss. Ma poi col passare del tempo ho iniziato a divertirmi e ora lo trovo molto lusinghiero: chi non vorrebbe essere scambiato per Kate Moss? È una delle donne più incredibilmente iconiche di sempre! Adesso mi scambiano ogni giorno per lei, soprattutto quando sono nel centro di Londra, ed è lì che i paparazzi tendono a trovarmi.Tuttavia anche il pubblico ci confonde e mi viene chiesto continuamente di posare per i selfie nelle discoteche e al supermercato. È incredibile che sia riuscita a trovare qualcosa che mi ha trasformato dal mio stile di vita sciatto da mamma a una top model glamour.

Denise Ohnona

Lei ha sempre avuto la passione per la moda, ma l'ha accantonata quando è diventata mamma:

Quando mi sono separata dal mio ex marito otto anni fa, mi sono dedicata solo a fare mamma, ho perso il senso della moda e ho rinunciato alla palestra. Mi prendevo cura dei bambini giorno e notte ed era più importante correre dietro a loro che prendermi cura di me stessa. Poi hanno iniziato a scambiarmi per Kate Moss quando andavo ovunque. Lì mi sono ripresa e ho iniziato a concentrarmi di nuovo su me stessa.

Denise Ohnona

Perché c'era una sosia in passerella

Marine Serre, per il suo show, ha portato il pubblico in una sorta di food market, tra chi passeggia col carrello della spesa e chi porta la baguette sotto al braccio, come di tradizione. Ci sono gemelle che vestono coordinate e c'è Denise Ohnona che da sola incarna il doppio. La sua presenza in passerella è l'evento straordinario che irrompe nell'ordinario: come incontrare una spoer top model tra le corsie di un supermercato, mentre si cerca la confezione di latte per la colazione del giorno dopo.