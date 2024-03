Chi è la dottoressa di 70 anni che ha sfilato a Parigi per Miu Miu Si chiama Qin Huilan ed è la dottoressa di Shanghai che ha sfilato per Miu Miu. Con il suo look bon-ton e il suo animo chic, ha dimostrato che non bisogna mai perdere la speranza di realizzare i propri sogni, neppure dopo i 70 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2024-25, dove tra le ultime Maison che hanno presentato le loro collezioni inedite c'è stata Miu Miu. Colori vivaci, sandali a occhio di bue e jeans a vita bassa si alternano a tailleur, perle e cappotti bon-ton: Miuccia Prada in passerella ha voluto descrivere le diverse fasi della vita, dall'infanzia all'età adulta. Non sorprende, dunque, che abbia dato spazio a un parterre di modelle molto variegato dal punto di vista anagrafico: sul catwalk hanno sfilato non solo le giovanissime ma anche delle donne over che non hanno alcuna intenzione di rinunciare all'eleganza. Tra loro c'era anche un volto sconosciuto al mondo della moda, si chiama Qin Huilan ed è una dottoressa che si è trasformata in top model per una notte.

Il look di Qin Huilan in passerella

Qin Huilan ha 70 anni, è originaria di Shanghai e nella vita ha sempre fatto la dottoressa, dedicandosi per una vita intera alla professione con dedizione e determinazione. Complice il successo social registrato negli ultimi mesi grazie ai suoi look super fashion, Miuccia Prada ha deciso di invitarla a sfilare durante lo show F/W 2024-25, superando ogni tipo di stereotipo legato al mondo della moda. Cappotto doppiopetto dai decori gioiello, guanti da motociclista e ballerine bon-ton: la dottoressa ha lasciato nell'armadio il camice ospedaliero, il suo debutto in passerella è stato all'insegna dell'eleganza e del bon-ton. Chi avrebbe mai detto che si trattava della prima sfilata della sua vita?

Qin Huilan sfila per Miu Miu

Il messaggio di speranza di Qin Huilan

Qin Huilan ha documentato l'importante traguardo raggiunto nel mondo della moda anche sui social, dove proprio nelle ultime ore ha condiviso alcune foto che le sono scattate mentre era in passerella. Nella didascalia ha spiegato le incredibili sensazioni provate dicendo: "Per me compiere 70 anni è un nuovo inizio. Da quando mio figlio mi ha aiutato a registrare un account Instagram, insegnandomi a postare e comunicare, mi sembra di aver aperto le porte a un nuovo mondo. Amici da tutto il mondo mi hanno lasciato commenti e like: una signora di 70 anni proveniente dalla Cina, da Shanghai, a cui piace indossare Miumiu e Prada. E un giorno ho ricevuto un invito per sfilare da Miu Miu". Come si è preparata all'esperienza? Come lei stessa ha dichiarato, ha seguito un training molto intenso, utilizzando Google Translate per superare la barriera linguistica. Ora Qin è felice di aver dimostrato a tutti che l'età è solo una questione anagrafica: "Non rinunciate mai ai vostri sogni! Prima dei 70 anni mi prendevo cura dei miei pazienti come medico. Chi avrebbe mai pensato che poi sarei stata qui in passerella?".

Leggi anche Penelope Cruz da Chanel rivoluziona il look: il caschetto liscio è la tendenza per la primavera 2024