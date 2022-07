Quando iniziano i saldi estivi 2022 a Napoli e in Campania: il calendario ufficiale Via ai saldi anche in Campania: dal 2 luglio al 30 agosto, caccia ai prezzi d’occasione per abbigliamento e non solo. Multe salate per chi prova a fare il furbo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi estivi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Via ai saldi anche in Campania: la data è stata decisa dalla Giunta Regionale della Campania, che ha deciso dunque di attenersi a quella che è la data nazionale consigliata dal Governo: il 2 luglio. Si continuerà fino al 30 agosto, ma ovviamente la grande ressa è attesa nei primi giorni dei saldi, che coincidono anche con il primo fine settimana di luglio. Occasione, dunque, per rinnovare il proprio guardaroba ma non solo: oltre ai negozi di abbigliamento, che restano quelli più attesi, anche molti negozi di elettronica, elettrodomestici, e così via, seguiranno il trend optano per le vendite a prezzi d'occasione.

Quando cominciano i saldi estivi 2022 a Napoli e in Campania

A Napoli, così come in tutta la Campania, i saldi estivi inizieranno sabato 2 luglio e termineranno martedì 30 agosto. Quasi sessanta giorni, dunque, per poter approfittare di sconti in tutti i negozi, anche se il grosso degli "affari" si prevede per i primi giorni, come da tradizione. Ma non sarà difficile trovare saldi anche nella seconda metà di agosto, verso la chiusura.

Quanto durano i saldi estivi in Campania

Nei quasi sessanta giorni di saldi, ci saranno anche regole ben precise. La normativa infatti prevede anche il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti, con multe che vanno da 1.500 euro in su. Multe salate anche per chi proverà ad approfittare dei saldi per "taroccare" i prezzi: tutti gli anni, infatti, viene sempre beccato qualche negoziante "furbetto" che aumenta i prezzi di base della propria merce applicando poi la percentuale di saldo, riportando così il prezzo a quello di partenza dei giorni precedenti. Occhi puntati da parte di Codacons e forze dell'ordine.