Quando iniziano i saldi estivi 2022 a Milano e in Lombardia: il calendario ufficiale Tornano i saldi estivi anche in Lombardia, da sabato 2 luglio fino al 30 di agosto. Maxi sconti non solo per il settore dell’abbigliamento.

Gli sconti durano tutta l'estate. Al via i saldi estivi 2022 in Lombardia, da sabato 1 luglio al 30 agosto. Non solo abbigliamento, ovviamente: gli sconti non riguarderanno anche il settore dell'arredamento e quello dell'elettronica. Ha aperto la strada la Sicilia e arriva a ruota la Lombardia con Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Molise, Sardegna, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

La nuova legge sui saldi dispone che, per quanto riguarda i saldi estivi, l'inizio venga fissato per il primo sabato del mese di luglio. La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni. Inoltre, i prodotti in saldo devono essere separati da quelli posti in vendita a prezzo normale. Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato solamente dietro presentazione dello scontrino (che occorre quindi conservare con cura).

Quando cominciano i saldi estivi 2022 a Milano e in Lombardia

I saldi estivi in Lombardia iniziano ufficialmente il 2 luglio, e dureranno fino al 30 agosto. Gli esercenti, in questo periodo, saranno obbligati a esporre il prezzo precedente e quello scontato: l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati.

Quanto durano i saldi estivi in Lombardia

I saldi estivi, dopo quelli invernali, durano quasi due mesi ovvero fino al 30 agosto. In questo periodo, secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà circa 202 euro, 88 euro a testa, per un giro d'affari complessivo di ben 3,1 miliardi di euro.