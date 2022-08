Leone è un divo in bianco, Vittoria con l’abito a fiori: i baby Ferragnez sono le star dell’estate Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, sono due vere star dei social: merito della loro spontaneità e degli outfit adorabili. Eccoli in versione “elegante” per una serata fuori.

A cura di Beatrice Manca

Biondi, irresistibili e stilosi: non c'è da stupirsi se Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, siano già piccole star dei social. I genitori hanno condiviso con i follower ogni tappa della loro vita, dalla gravidanza ai primi passi, e "Lello e Vitto" sono diventati di famiglia per tutti i fan della influencer e del rapper. I due fratellini sono ora a Ibiza, dove i genitori hanno affittato una villa per le vacanze, e hanno conquistato tutti con la loro spontaneità: si abbracciano, si coccolano e giocano insieme. Ma soprattutto: sono già piccole icone di stile!

Leone con le mini Birkenstock

Leone, il primo figlio di Chiara Ferragni, ha quattro anni e spesso gioca a "copiare" papà Fedez vestendosi come lui. Il cucciolo di casa Ferragnez è il vero dandy di Ibiza: per andare a cena fuori indossa il completo più chic che ci sia, in lino bianco, con camicia e pantaloni abbinati. Per completare il look ha indossato… le Birkenstock! I famosi sandali ortopedici hanno ormai conquistato la moda, arrivando ai piedi di grandi e piccini.

Baby Vittoria è una principessa con l'abito a fiori

La vera diva delle vacanze, però, è baby Vittoria: ha da poco compiuto un anno e oggi è una vera bambolina con i riccioli biondi e un guardaroba infinito. I suoi look fanno sempre il pieno di cuoricini su Instagram, dai costumi colorati alle espadrillas in miniatura, fino ai vestitini a fiori coordinati a quelli della madre Chiara. L'ultimo look? Un abitino a fiori con colletto e maniche arricciate sulle spalle, abbinato a sandali rosa. La stessa madre, influencer e imprenditrice di moda, rimane stupita ogni volta dalla dolcezza dei bambini e sui social condivide orgogliosa le foto scrivendo: "I nostri cuori".