Leone copia papà Fedez: con la camicia a righe è un “piccolo grande ometto” I look matchy-matchy conquistano anche i Ferragnez: Fedez e il figlio Leone indossano la stessa camicia e gli stessi jeans. Chi copia chi?

A cura di Beatrice Manca

Tale padre, tale figlio: in casa Ferragnez spopolano i look ‘mini-me', con piccoli e grandi vestiti uguali. Mentre Chiara Ferragni è in volo per la Grecia, il rapper Fedez ha condiviso due adorabili foto in cui gioca a vestirsi (o a pettinarsi!) come i figli: prima ha fatto i codini come baby Vittoria, poi ha pubblicato una foto vestito esattamente come il figlio Leone. Leone cresce a vista d'occhio, tanto che Fedez ha commentato la foto definendolo un "piccolo grande ometto".

Leone Lucia Ferragni con la camicia a righe

Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, ha conquistato i social ancor prima di saper parlare grazie alla sua simpatia e alle sue buffe espressioni: oggi ha 4 anni e si veste già da piccolo gentleman. Nell'ultima ‘apparizione' social indossava un paio di jeans con gli strappi, una cintura colorata e una camicia a righe blu con le maniche lunghe, un classico dell'eleganza da 0 a 99 anni. Il look è identico a quello del padre Fedez, che sfoggia una camicia ‘gemella' di Ralph Lauren. Chi copia chi?

Fedez in Ralph Lauren con il figlio Leone

I look matchy-matchy di Fedez e Leone

Non è la prima volta che Fedez si diverte a postare foto in cui è vestito come il figlio Leone. Solo poche settimane fa posavano insieme come due gemelli, con identiche canottiere bianche e occhiali da sole, mentre durante una vacanza a Disneyland hanno indossato lo stesso cappotto scuro per godersi una giornata all'insegna di una passione comune: i supereroi. I look matchy-matchy che spopolano tra le star evidentemente divertono anche i Ferragnez, la famiglia più social (e modaiola!) d'Italia.