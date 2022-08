Letizia Ortiz dea dell’estate, scopre le spalle col vestito arancione che esalta l’abbronzatura Per un ricevimento a Palma di Maiorca, la regina Letizia Ortiz di Spagna ha scelto un outfit casual estivo e colorato, perfetto per far risaltare l’abbronzatura. La scelta dell’abito e degli orecchini non è stata casuale.

A cura di Giusy Dente

La famiglia reale spagnola è solita, quando soggiorna a Palma di Maiorca per le vacanze estive, organizzare un aperitivo speciale per le autorità del posto e le personalità isolane di spicco. Negli ultimi due anni la pandemia ha reso impossibile lo svolgimento del tradizionale evento, che dal 2014 veniva organizzato nel Palazzo dell'Almudaina. Stavolta l'appuntamento ha cambiato location e si è spostato a Palazzo Marivent: si trova a Cala Mayor ed è una struttura molto cara alla coppia, che da decenni si rifugia lì d'estate per godere di un po' di relax, lontano dagli impegni di Corte. Per ricevere gli oltre 300 ospiti della serata (autorità istituzionali, personalità del mondo della cultura, sindacati, associazioni del territorio) la padrona di casa ha scelto un coloratissimo outfit estivo. Il ricevimento, a cura dello chef Santi Taura, ha ufficialmente concluso la permanenza della famiglia reale sull'isola.

Letizia Ortiz radiosa a Palazzo

Letizia Ortiz è una regina di stile, impeccabile tanto in abito da sera quanto in outfit casual informale. Per il ricevimento con le autorità delle Baleari ha scelto un outfit fresco, colorato ed estivo, con cui ha ipnotizzato i presenti. Con lei a Palazzo c'erano sia il re Felipe che sua suocera, la regina Sofia. Assenti, invece, le principessine Leonor e Sofia. La Ortiz ha scelto per questa notte speciale a Maiorca un abito firmato Charo Ruiz, brand a cui è molto legata e di cui in passato ha già indossato le creazioni. La scelta non è casuale, visto che lo stilista Charo Ruiz è proprio delle Baleari. Suo era per esempio l'outfit con cui nel 2020 la regina ha terminato il viaggio nelle Baleari.

in foto: abito Charo Ruiz

Ha la base arancione (ma è disponibile anche in celeste o nero) con stampa di frutta: è perfetto per risaltare il colorito abbronzato della moglie del re. Presenta corpetto arricciato con ampia scollatura a cuore che lascia le spalle scoperte, ampia gonna voluminosa lunga fino alle caviglie con fondo asimmetrico. Costa 439 euro a prezzo pieno (ma al momento è in saldo). Lo ha abbinato alle sue scarpe preferite: un paio di espadrillas arancioni a zeppa alta e cinturino dal collo del piede fino alla caviglia. Sono di Calzados Picon, in vendita a 58,50 euro. Ha completato il tutto con un tocco di luce dato da un paio di semplici orecchini dorati di Isabel Guarch Joyas (azienda di Maiorca), a forma di corallo: costano 198 euro.