Letizia di Spagna, il perfetto look per l’inverno è con maxi stivali cuissardes e cappotto oversize Letizia Ortiz non sbaglia un colpo. L’abbinamento cappotto, abito midi e cuissardes garantisce un perfetto look invernale, chic e sofisticato.

A cura di Giusy Dente

Letizia di Spagna è presidente onorario della Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), un'associazione senza scopo di lucro la cui missione fondamentale è aiutare i tossicodipendenti, prevenire il consumo di droga e sensibilizzare sulle sue conseguenze. Il ruolo è stato ricoperto fino al 2014 dalla regina Sofia, ed è passato a lei nel momento in cui suo marito Felipe VI è stato proclamato re. Da allora, Letizia Ortiz partecipa a tutti gli eventi della fondazione. Rientrata da Los Angeles (dove ha preso parte all'inaugurazione dell’Istituto Cervantes con un sofisticato look in toni neutri), si è subito recata al meeting FAD: si è discusso del programma da attuare nel 2023 e si è fatto un bilancio dell'anno che volge al termine.

Il look invernale di Letizia Ortiz

Che si tratti di freschi look estivi o caldi look invernali, Letizia Ortiz non sbaglia mai un colpo. La regina sa destreggiarsi in qualunque occasione, imponendosi con la eleganza. Tutto questo, senza rinunciare a qualche tocco più personale: è famosa per la passione nei confronti dei capi in pelle e per le scollature, sfoggiati con buon gusto e senza mai rinnegare l'etichetta (pur portando un po' di rivoluzione nel dress code).

in foto: abito Adolfo Domínguez

Ha partecipato alla riunione della FAD con un outfit chic e sofisticato, un perfetto look invernale in cui ha abbinato grigio e nero. La regina è una fan dei brand spagnoli, sono quelli che indossa più spesso. Per l'occasione, ha puntato infatti su uno dei suoi marchi preferiti in assoluto: un originale abito midi con scollo a sciarpa e spacchi laterali di Adolfo Domínguez.

in foto: stivali Steve Madden

Fa parte dell'ultima collezione dello stilista e sul sito ufficiale costa 199 euro. Lo ha abbinato a un elegante cappotto a mantella in panno nero di Carolina Herrera, completando poi il look con una maxi cintura dalla fibbia quadrata, una borsa Mauska (brand basco) e degli stivali alti fino alla coscia di Steve Madden. I cuissardes sono il must have dei look dell'Autunno/Inverno 2022-23: perfetti sia col tacco che flat, in vernice o in pelle, colorati o total black. Quello scelto dalla regina è l'abbinamento più chic ed elegante proposto sulle passerelle.