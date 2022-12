Letizia di Spagna “copia” Kate Middleton: il cappotto cammello è il più amato dalle royals La regina Letizia è volata a Los Angeles: ha partecipato all’apertura dell’Istituto Cervantes con un sofisticato look in toni neutri.

La regina Letizia di Spagna ha partecipato all'inaugurazione dell'Istituto Cervantes a Los Angeles, in California. L'istituzione, presente in 90 città di 43 Paesi in tutto il mondo, è stata creata nel 1991 per promuovere l'insegnamento dello spagnolo e delle lingue vernacolari spagnole. La famiglia reale è da tempo vicina all'ente. Lo scorso ottobre, vestita di pelle rossa, la Ortiz ha preso parte alla Fiera del libro di Francoforte e ha anche visitato anche l'Istituto Cervantes della città. Lo scorso anno è invece toccato a Leonor di Spagna presenziare al 30esimo anniversario dell'Instituto Cervantes di Madrid: per la 15enne è stata la prima volta da sola a un appuntamento ufficiale, in qualità di futura regina.

Letizia Ortiz segue il trend del camel coat

Per la visita all'Istituto Cervantes californiano, la regina di Spagna ha indossato un sofisticato look in toni neutri. Ha indossato una camicetta bianca, con maniche lunghe leggermente più gonfie all'altezza dei polsi e l'ha abbinata a una gonna a tubino dello stesso colore, lunga quasi fino alle caviglie.

L'abbinamento è "riciclato", lo ha già indossato in passato: i due capi sono stati realizzati per lei, su misura, dalla sarta del Palazzo. Per completare l'outfit ha aggiunto un paio di décolleté marroni col tacco alto e cinturini intrecciati sul piede. "Riciclata" anche la borsa, la Camelot Colourblock Bag di Carolina Herrera.

Il pezzo forte dell'outfit è senz'altro il camel coat. Il cappotto color cammello della regina è un modello doppiopetto, a taglio dritto e double-face di Carolina Herrera: costa 1462 euro sul sito ufficiale del brand. Il camel coat è il must have della stagione: è quello da cui Kate Middleton non si separa mai, per restare in tema royal. La principessa del Galles è in particolare una fan degli outfit full color. Ma è un capo amatissimo anche da Meghan Markle.

Quest'ultima di recente ha raccontato che quando era nella famiglia reale rifiutava di vestirsi a colori, a vantaggio di soli toni neutri: bianco, panna, beige, marrone, nero, cammello. Questo perché era sicura che non li avrebbe indossati la regina. Si tratta di un capo che non può mancare nel guardaroba autunnale-invernale. Non passa mai di moda, perché sta bene a tutte ed è facile da abbinare, sia in chiave casual che elegante. Da oltre mezzo secolo è sinonimo di stile.