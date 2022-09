Letizia di Spagna e Jill Biden unite nella lotta contro il cancro: vestono coordinate di bianco Jill Biden e Letizia di Spagna hanno visitato il nuovo Irving Medical Center della Columbia University, ribadendo il loro impegno nella lotta contro il cancro. Hanno scelto due look total white.

A cura di Giusy Dente

Dopo aver partecipato alla toccante cerimonia funebre della regina Elisabetta II, la regina spagnola e la first lady statunitense hanno lasciato Londra e si sono incontrate per un'occasione decisamente diversa. Entrambe hanno preso parte, a New York, a una visita presso il nuovo Irving Medical Center della Columbia University, in vista della Giornata mondiale della ricerca sul cancro. Il centro promuove un accesso egualitario alle cure e a sperimentazioni cliniche d'avanguardia, si batte per ottenere diagnosi tempestive e soprattutto per la prevenzione. La regina Letizia di Spagna, 50 anni, e Jill Biden, 71 anni, hanno sfoggiato look all'insegna del bianco.

Il look di Letizia di Spagna

Letizia Ortiz è Presidente onorario dell'Associazione Spagnola contro il Cancro: la regina ha pronunciato un discorso durante la visita, per sensibilizzare sull'importanza della ricerca e per promuovere una sempre maggiore cooperazione globale nella lotta contro questa malattia. Per l'incontro ha optato per un abito chemisier di Ralph Lauren color panna con gonna a pieghe. Probabilmente ha scelto uno stilista americano per omaggiare il Paese ospitante, ma non ha rinunciato alla pochette dell'amata designer spagnola Carolina Herrera e alle scarpe di Magritt.

Il look di Jill Biden

Per l'amministrazione Biden il tema del cancro è centrale. Il Presidente degli USA ha infatti lanciato il programma Cancer Moonshot, che ha l'obiettivo di dimezzare i decessi per cancro nei prossimi 25 anni. Sua moglie Jill Biden è sensibile al tema: sua sorella ha combattuto contro la malattia. La First Lady ha indossato un elegante abito lungo bianco di Gabriella Hearst decorato con motivi art-nouveau dorati. Si tratta di un capo riciclato, indossato la prima volta per la cover di Harper's Bazaar ad agosto. Ha aggiunto una cintura sottile in vita e tacchi nude: le scarpe sono le décolleté VLOGO Signature di Valentino. Costano 750 euro. Entrambe le donne hanno scelto outfit chic e di classe, dimostrando di essere donne all'altezza della situazione e di grande eleganza.