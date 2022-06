Letizia di Spagna in bianco, Jill Biden con l’abito a fiori: l’incontro ufficiale è nel segno dello stile La first lady Jill Biden ha incontrato per la prima volta la regina Letizia in occasione del vertice Nato: ecco i look sfoggiati nelle visite ufficiali e durante la cena di gala.

A cura di Beatrice Manca

A Madrid è in corso il vertice Nato: la famiglia reale ha ricevuto i 30 leader che fanno parte dell'Alleanza Atlantica che per due giorni saranno impegnati nel summit. Tra i primi ad arrivare il presidente statunitense Joe Biden con la moglie Jill, che ha incontrato la regina Letizia di Spagna per la prima volta. Dopo un primo incontro privato, la regina e la first lady hanno visitato insieme la sede di un'associazione che si occupa di ricerca contro il cancro e poi un centro per i rifugiati. Il look scelto per la visita congiunta è altamente simbolico (e chic!) per entrambe, tra fiori e total white.

Letizia Ortiz con il tailleur must dell'estate 2022

La regina spagnola è esperta nella sottile arte di mandare messaggi con i suoi look. Per la visita ai rifugiati in fuga dalla guerra ha scelto un tailleur candido con i pantaloni firmato Carolina Herrera, una scelta che molti hanno interpretato come un messaggio di pace. Letizia Ortiz ha completato il look con un top drappeggiato rosa polvere di BOSS e con un paio di scarpe con il tacco Patrizia Pepe. Immancabile l'anello portafortuna dorato al dito, abbinato a un paio di orecchini pendenti. Il bianco è un colore altamente simbolico, ma anche la tinta chic preferita dalle reali: solo pochi giorni prima era stata Kate Middleton a sfoggiare un tailleur total white. Non servono altre conferme: è il completo must dell'estate 2022.

Jill Biden in Oscar De La Renta, Letizia Ortiz in Carolina Herrera

L'abito a fiori di Jill Biden

La first lady Jill Biden ha aperto la visita in Spagna con un tailleur rosso fuoco, forse un omaggio alla bandiera del Paese ospite, per poi sfoggiare una serie di abiti floreali, estivi e pieni di vita. Per la visita congiunta con Letizia Ortiz ha scelto un abito blu notte a maniche corte, con la gonna leggermente svasata e drappeggiata. Il vestito, firmato Oscar De La Renta, era decorato con un tripudio di primule colorate. Per completare il look ha scelto un paio di scarpe con il tacco scamosciate blu, coordinate al vestito.

Leggi anche La regina Letizia di Spagna conquista tutti con l'abito a fiori di Hugo Boss

Jill Biden in Oscar De La Renta insieme alla regina Letizia di Spagna

Letizia di Spagna con l'abito nero per la cena di gala

La giornata di martedì 28 giugno si è conclusa con una cena di gala a Palazzo, dove i partecipanti al summit sono stati ospiti del re Felipe e di sua moglie Letizia. Per l'occasione la regina spagnola ha voluto alzare la posta in gioco con un abito da sera nero. Se per le reali inglesi è un colore off limits perché associato al lutto, Letizia lo ha sfoggiato con eleganza scegliendo un vestito in taffetà con fiocchi sulla gonna del brand The 2nd Skin co. Ha poi completato il look con scarpe "trasparenti" Manolo Blahnik e uno chignon intrecciato sulla nuca. Semplice e raffinata, come una vera regina!