Letizia di Spagna ha un anello portafortuna: perché è l’unico gioiello che indossa sempre Moltissimi look di Letizia di Spagna sono completati da un anello dorato che per lei ha un significato speciale: lo ha indossato anche per accogliere Mattarella.

Nelle serate di gala, per gli impegni ufficiali o nelle apparizioni più casual: lui è sempre lì, fidato compagno della regina Letizia di Spagna. Parliamo di un gioiello che compare sempre più spesso nelle foto della sovrana spagnola, un anello dorato molto semplice (e dal prezzo accessibile) che è diventato il suo preferito. L'anello dorato è il suo portafortuna?

Letizia Ortiz è una vera e propria icona di stile e ogni suo look viene studiato (e copiato) nei minimi dettagli. Indossa pochi gioielli nelle sue apparizioni ufficiali, ad eccezione di un anello dorato dal design moderno, con una lavorazione ovale che abbraccia il dito indice. Si tratta di una creazione della designer Karen Hallam, britannica di nascita ma trapiantata a Madrid: il modello si chiama Signature Ring e viene venduto sul sito del brand in argento sterling, argento placcato oro o in oro massiccio. I prezzi variano da 110 euro a 1.100 euro, a seconda del materiale, e vengono tutti realizzati a mano.

Basta scorrere gli ultimi look della sovrana per vederlo: lo indossava a Palma De Mallorca, abbinato a un look total red, e lo ha indossato perfino durante l'ultima visita ufficiale del presidente Sergio Mattarella, insieme all'abito da sera e alla tiara di diamanti. Una vera rarità, considerato che la sovrana non indossa da anni né la fede né l'anello di fidanzamento, forse troppo scomodi per le continue strette di mano. Questo gioiello quindi sembra avere un valore sentimentale per la regina: che sia un regalo delle sue figlie, Leonor e Sofia?

