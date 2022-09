Letizia di Spagna festeggia i 50 anni con l’abito di paillettes (e riceve un regalo a sorpresa) Il 50esimo compleanno della regina spagnola è stato offuscato dal lutto per Elisabetta II, ma Letizia Ortiz ha fatto comunque una “scintillante” apparizione a un concerto.

A cura di Beatrice Manca

Letizia Ortiz, regina di Spagna e icona di stile planetaria, ha compiuto 50 anni. Con fascino e carattere si è fatta strada nel cuore dei sudditi spagnoli, portando una ventata di freschezza con i suoi look low cost e audaci. Dal matrimonio con il re Felipe sono nate due figlie, Leonor e Sofia, che si preparano al futuro che le aspetta: sono il volto gentile della monarchia spagnola. I festeggiamenti di compleanno della regina Letizia sono stati offuscati dal lutto per la regina Elisabetta, nonostante ciò la sovrana ha fatto una "scintillante" apparizione a un evento di beneficienza, ricevendo un inaspettato omaggio musicale.

La regina Letizia e il re Felipe firmano il libro di condoglianze per Elisabetta II

Il look scintillante della regina Letizia

Il re Felipe e la regina Letizia lunedì sono attesi a Londra ai funerali della regina Elisabetta II, un evento solenne che riunirà teste coronate e capi di stato. Prima, però, i sovrani hanno partecipato a un concerto organizzato per celebrare un altro compleanno: i 50 anni dell'AECC, l'associazione spagnola che si occupa di ricerca contro il cancro. La regina ha deciso di concedersi un piccolo strappo al protocollo indossando un abito aderente a maniche lunghe, interamente ricoperto di paillettes. Un modo per festeggiare, nel suo piccolo, il traguardo del mezzo secolo.

L’abito di Letizia di Spagna è firmato Nina Ricci

L'abito iridescente è firmato Nina Ricci: la regina lo ha abbinato a décolleté blu notte e a una pochette Magrit. Ha poi raccolto i capelli in una coda di cavallo, limitando i gioielli al minimo. Il pezzo che proprio non poteva mancare? L'anello Karen Hallam, il suo portafortuna. Una volta preso posto nell'auditorium, l'ex giornalista ha ricevuto un omaggio a sorpresa: l'orchestra nazionale spagnola e il coro hanno intonato "tanti auguri", commuovendo la regina che si è alzata per ringraziare, inchinandosi di fronte ai musicisti e al pubblico.