Kate Middleton torna con un messaggio sui social e si congratula con il nuovo capo degli Scout La principessa del Galles ha scritto un messaggio sui social per dare il benvenuto al nuovo capo scout Dwayne Fields. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dall'annuncio della malattia, Kate Middleton sta centellinando le sue uscite pubbliche. Finora sono state in occasione del Trooping The Colour, Wimbledon e la messa al castello di Balmoral. Sui social, però, è sempre molto presente e l'ultimo messaggio è dedicato a Dwayne Fields, nuovo capo scout del Regno Unito. La principessa Kate è diventata presidentessa congiunta dell'organizzazione, insieme al cugino della regina Elisabetta, il principe Edoardo, nel 2020.

Il messaggio di Kate Middleton per il nuovo capo degli Scout

La principessa del Galles dà il benvenuto a Dwayne Fields, nuovo capo degli Scout, con un messaggio su Instagram e X. "Gli Scout sono un'organizzazione incredibile, che insegna competenze utili per la vita e fa un'enorme differenza per i giovani di tutto il Paese" si legge sui social.

"Non vedo l'ora di lavorare con voi!" conclude. Il post è firmato con la "C" di Catherine, il suo nome completo.

Kate Middleton nel video per gli atleti inglesi alle Olimpiadi

Di recente Kate Middleton era apparsa in un video pubblicato sull'account ufficiale dedicato a lei e a suo marito William. Nel filmato – a cui hanno preso parte anche altri volti noti come David Beckham, Snoop Dog e Michael Johnson – la principessa si congratula con gli atleti della Gran Bretagna per i risultati ottenuti a Parigi. "Da tutti noi che vi abbiamo guardati da casa, tante congratulazione al team Gb" esordisce la principessa. Una dichiarazione a cui fa eco quella del marito "Bravi per ciò che avete raggiunto, siete stati un'ispirazione per tutti noi". Nella didascalia al post si legge:

Complimenti team Gb, che viaggio incredibile! Ogni atleta ha dimostrato immensa dedizione, cuore e passione. Ci avete resi tutti così orgogliosi! Eccoci a festeggiare ogni trionfo a Parigi 2024 e non vediamo l'ora di vedere di più dai Giochi Paralimpici più avanti in estate.