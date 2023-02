Letizia di Spagna ricicla il look: con l’abito bandana anticipa la primavera Letizia di Spagna continua a spopolare col suo stile, anche se in quest’occasione è tornata alla sua più grande passione per il riciclo. Durante la sua ultima apparizione pubblica ha anticipato la primavera con un adorabile abito bandana: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna continua a essere un'icona di stile internazionale capace di influenzare mode e tendenze a ogni apparizione pubblica, tanto che addirittura ad oggi viene considerata al pari della "cugina inglese" Kate Middleton. Dopo aver spopolato tra completi rock di pelle e abiti bon-ton, di recente è tornata alla sua più grande passione, quella per il riciclo. La regina ha partecipato a un evento a Palazzo della Zarzuela in compagnia del marito Felipe e per l'occasione ha riproposto un abito già sfoggiato in passato. La sua particolarità? Ha anticipato la primavera con una stampa simbolo della bella stagione.

Letizia di Spagna e la passione per il riciclo

Il re Felipe VI e sua moglie Letizia di Spagna hanno accolto i rappresentanti della croce rossa spagnola al Palazzo della Zarzuela, a Madrid, diventando protagonisti di un evento istituzionale seguito da tutti i media internazionali. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la regina col suo look super trendy. Dopo l'eterea gonna rosa di qualche settimana fa, questa volta ha puntato sull'iconica stampa bandana. Ha indossato un abito midi in seta sui toni del verde, un modello firmato Sandro con la gonna al ginocchio plissettata, lo scollo incrociato e le maniche lunghe. Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo aveva già sfoggiato nel 2018 ma, nonostante gli anni che passano, continua a essere super glamour.

Abito Sandro

Il look primaverile della regina Letizia

Per evitare di rendere il look dal sapore primaverile un tantino eccessivo, Letizia ha abbinato l'abito a una serie di accessori neutri. Ha infatti completato l'outfit con un paio di décolleté in pelle nera con un vertiginoso tacco a spillo di Magrit e con alcuni gioielli scintillanti, dagli orecchini di diamanti a forma di foglia di Chanel a un anello d'oro di Coreterno. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto dei toni estremamente naturali, mettendo così in risalto la sua bellezza semplice. Insomma, nonostante gli abiti riciclati facciano sempre un po' discutere quando si parla di Royals, Letizia ha dimostrato di non avere paura dei giudizi, riconfermandosi la regina della sostenibilità.