Letizia di Spagna in vacanza sceglie la semplicità: è casual con la maxi camicia bianca I reali di Spagna sono andati al cinema a vedere Barbie: Leonor e Sofia non hanno resistito al rosa, look casual per Letizia Ortiz.

A cura di Giusy Dente

I reali di Spagna stanno trascorrendo l'estate nelle Baleari, come di tradizione: la famiglia al completo è lì da diversi giorni. Assieme a re Felipe ci sono sua madre Sofia e ovviamente la moglie Letizia Ortiz, con le figlie Leonor e Sofia. È una vacanza di relax, in cui però gli impegni di lavoro non sono stati del tutto messi in pausa. La coppia reale ha ugualmente presenziato ad alcuni eventi. Letizia di Spagna anche in queste occasioni di rilievo è riuscita a imporsi con eleganza, ma al tempo stesso un pizzico di brio: d'estate ama sfoggiare uno stile più casual, che non tradisce la sua anima sofisticata. I cinque sono stati visti in un centro commerciale: sono andati al cinema a vedere Barbie.

I look di Letizia Ortiz in vacanza

Le vacanze a Maiorca di Letizia di Spagna sono iniziate in fucsia, un colore che ultimamente ha sfoggiato spesso (e come lei anche Kate Middleton). Insomma, nemmeno negli ambienti reali si è riusciti a sottrarsi al colore del momento. La regina vanta uno stile glamour e contemporaneo, che soprattutto d'estate si fa più brioso e casual. Anche quest'anno ha detto addio ai tacchi, preferendo le amate espadrillas raso terra abbinate a un altro must have di stagione, la borsa di paglia di un brand locale. Look boho chic poi per una cena di gala assieme al marito.

Anche qui ha messo da parte il canonico dress code reale, quello che ci si aspetterebbe da una regina a un evento ufficiale. Niente tiare, abiti da sera e gioielli sfavillanti per lei, ma solo un maxi abito in fantasia marina firmato Desigual x Stella Jean. Pochi giorni fa è stata vista in jeans e camicia bianca, l'outfit estivo per eccellenza, durante una visita alla Granja Escola. Infine, all'uscita di un ristorante, è stata notata con indosso un abito rosso fuoco (low cost e riciclato) abbinato a sandali.

Il nuovo outfit casual della regina

La regina Letizia ha sfoggiato uno outfit composto da pantaloni morbidi celesti, camicia bianca oversize di TCN (parzialmente lasciata al di fuori del pantaloni), sandali bassi color cammello del brand Ria, borsa a tracolla Ansa di pelle bianca. Più bohémien il look della regina Sofía, con uno chemisier fantasia dalle maniche a tre quarti.

Perché Leonor e Sofia sono vestite di rosa

Sofia ha una vera e propria passione per gli abitini. Dopo quello coloratissimo in stile hippie, con stampe geometriche e fiori stilizzati in stile anni Sessanta, è stata la volta di uno floreale, con base bianca e dettagli rosa. È del brand Indi & Cold. Anche lei, come la sorella, ha rispettato il dress code per la proiezione cinematografica: in questi giorni le sale si sono riempite di rosa, il colore scelto per omaggiare Barbie. Leonor infatti ha scelto un abito midi a maniche lunghe fucsia intenso, del marchio Sfera. Espadrillas per entrambe, di cui sono grandi fan: una passione ereditata dalla madre.