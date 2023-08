Letizia di Spagna rinuncia ai tacchi in vacanza: abbina i sandali scintillanti all’abito low cost La famiglia reale spagnola è stata fotografata all’uscita di un ristorante: le principesse hanno rubato la scena con abiti colorati, ma a brillare è soprattutto la regina Letizia.

Il conto alla rovescia per Ferragosto è iniziato e anche i reali europei si godono le vacanze tra castelli, spiagge e yatch. La famiglia reale spagnola è alle Baleari: re Felipe, la madre Sofia, la moglie Letizia e le figlie Leonor e Sofia sono stati fotografati in un ristorante di Palma De Mallorca dopo una cena in famiglia. Ancora una volta sono le scelte di stile della regina a rubare la scena: dopo l'abito con stampa marina e gli shorts di jeans, Letizia Ortiz ha voluto fare un altro piccolo strappo alle regole rinunciando ai tacchi di sera.

L'abito low cost di Letizia di Spagna

La regina spagnola è stata fotografata a Mallorca con un look rosso fuoco, il colore dell'estate 2023: ha indossato un abito plissettato midi, con gonna al polpaccio e un'allacciatura dietro al collo che lasciava le braccia scoperte. Il vestito è firmato Mango fa parte di una vecchia collezione: la regina l'ha già sfoggiato lo scorso anno. Quest'anno a Mallorca ha deciso di abbinarlo con una borsa in tela stampata e un paio di sandali rasoterra con una fascia scintillante sul piede.

I look estivi delle principesse Sofia e Leonor

Le figlie, Leonor e Sofia, hanno optato per abiti lunghi e colorati, perfetti per una serata estiva: Leonor ha scelto un abito verde oliva di Springfield con stampa bandana, abbinato a una clutch bianca di Zara x Narciso Rodriguez e a un paio di espadrillas basse. La sorella Sofia invece ha scelto un abito in lurex con stampa batik rosa fucsia. La vera fashion icon della famiglia sembra proprio l'Infanta, che ama gli abiti colorati e i tagli decisi. La passione per le espadrillas però è trasfersale: il vestito di Babbaki era abbinato a scarpe di corda color sabbia.