Letizia di Spagna, regina in shorts: lavora anche in vacanza ma con un look casual La regina Letizia con le figlie Leonor e Sofia ha visitato un centro estivo per ragazzi: per l’occasione le reali hanno scelto look comodi con sneakers e pantaloncini (che fanno discutere)

A cura di Beatrice Manca

Sono iniziate le vacanze della famiglia reale spagnola: come da tradizione, re Felipe e Dona Letizia hanno scelto le Baleari, dove si rilassano tra natura e mare insieme alle figlie Leonor e Sofia. Per l'occasione, la regina ha dato una svolta al guardaroba con abiti dalla fantasia marina e accessori in paglia. Anche in questi giorni di vacanza però la regina e le principesse si sono dedicate ad alcuni impegni pubblici: hanno visitato la Granja Escola Jovent, un centro estivo che accoglie i ragazzi educandoli al rispetto della natura e della terra. Anche se si tratta di una visita ufficiale, la regina e le figlie hanno preferito look casual e comodi, adatti al contesto della fattoria: avete mai visto una regina in shorts?

Letizia di Spagna in jeans e sneakers

La regina Letizia di Spagna ha uno stile molto versatile, in grado di passare dall'abito da sera romantico ai jeans senza colpo ferire. Per la visita alla Granja Escola ha scelto l'outfit estivo per eccellenza: shorts di jeans e camicia bianca firmata TCN Barcelona. Ha completato il look con un paio di scarpe da ginnastica rasoterra chiare. I pantaloncini mettevano in mostra le gambe toniche e abbronzate, una scelta che ha suscitato qualche perplessità: esiste un dress code reale anche per le vacanze? Letizia Ortiz, pragmatica e controcorrente, non si è mai lasciata sfiorare dalle critiche sui look, preferendo concentrarsi sul lavoro.

Letizia di Spagna con le principesse Leonor e Sofia

I look colorati delle principesse Sofia e Leonor

La regina Letizia è stata accompagnata dalle figlie: Leonor, futura regina, indossava un abito chemisier color fragola del marchio Unique Unlimited, abbinato a scarpe da ginnastica bianche. La sorellina Sofia invece ha preferito una semplice t-shirt bianca abbinata a un paio di pantaloni a tre quarti con righe verticali bianche blu, un classico dello stile marinaro. I pantaloni di Sofia sono low cost: si comprano da Hollister. La più giovane della casa reale è anche l'icona di stile da tenere d'occhio: durante le vacanze ha dato prova di essere l'erede di stile della mamma Letizia con abiti colorati hippie-chic. La prova che non serve spendere troppo per un guardaroba impeccabile!