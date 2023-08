L’estate dei reali tra castelli e yatch: dove vanno in vacanza re, regine e principesse Tempo di vacanze anche per le teste coronate: da Letizia di Spagna alle Baleari a Beatrice di York a Saint Tropez, ecco le mete di viaggio predilette dai royal europei.

A cura di Beatrice Manca

Essere re è un lavoro a tempo pieno, ma anche le famiglie reali vanno in vacanza. C'è chi preferisce soggiornare nei castelli di famiglia, come re Carlo in Scozia, e chi decide di partire per l'estero, come Beatrice di York a Saint Tropez. Per tutti, però, vale un'unica regola: massima discrezione e privacy. Non aspettiamoci di vedere foto in bikini dei royal europei, quindi, ma con un po' di pazienza possiamo ricostruire gli itinerari di viaggio dei Windsor e delle altre teste coronate europee.

Re Carlo e Camilla continuano la tradizione dell'estate a Balmoral

Re Carlo e Camilla hanno sempre amato trascorrere le vacanze estive a Birkhall, la residenza scozzese dove hanno trascorso la luna di miele. Quest'estate però non è come le altre: è la prima da re e regina. Continuando la tradizione più amata da Elisabetta II, il nuovo sovrano trascorrerà l'estate nell'antico castello di Balmoral, dove verrà raggiunto dagli altri membri della famiglia reale, figli e nipoti. Viaggiare fa parte della vita di un re: quando non è impegnato in visite ufficiali ama rilassarsi in campagna, immerso nella natura. Tra le sue mete preferite c'è anche l'Italia: ha trascorso un periodo in Toscana visitando le città d'arte e dipingendo acquerelli all'aria aperta.

Re Carlo a Sandringham

I viaggi di William e Kate

Anche i principi di Galles, William e Kate, si concedono di tanto in tanto qualche viaggio all'estero con i figli, pur mantenendo un basso profilo: d'inverno amano sciare sulle Alpi francesi, d'estate preferiscono le isole. Kate Middleton è innamorata di Mustique, l'isola che ha ospitato per anni la principessa Margaret, mentre il principe William ha trascorso delle splendide vacanze nuotando alle Maldive e alle Bahamas. D'estate, però, è d'obbligo una tappa in Scozia, al castello di Balmoral, il rifugio della famiglia reale. Corre voce però che la coppia non alloggerà nel castello, ma in un piccolo cottage molto romantico…

William e Kate in Scozia

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi a Saint Tropez

Gli altri membri della famiglia reale godono di una certa libertà in più: l'invito a Balmoral è aperto a tutti, ma i nipoti di re Carlo III possono scegliere la meta delle vacanze che preferiscono. Beatrice di York, figlia del principe Andrea, e il marito Edoardo Mapelli Mozzi quest'estate hanno scelto la Costa Azzurra: sono stati fotografati a Saint Tropez durante una romantica passeggiata sul lungomare. La principessa, in particolare, ha copiato le dive del passato con un lungo abito a fiori.

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi

I reali di Spagna alle Baleari

Anche la famiglia reale spagnola è partita per le vacanze estive: re Felipe e la moglie Letizia Ortiz sono fedeli alle isole Baleari, dove trascorrono il tempo visitando giardini, prendendo il sole in spiaggia o passeggiando come normali (si fa per dire) turisti a Palma de Mallorca. Le vacanze sono anche l'occasione per rilassarsi in fatto di stile: le principesse amano gli abiti corti e colorati e anche la regina si ‘concede' pantaloncini corti e accessori in paglia.

Felipe e Letizia di Spagna con le figlie a Palma De Mallorca

I principi norvegesi sullo yatch

Passiamo ai reali del Nord Europa: la famiglia reale norvegese si è imbarcata sul royal yatch per una vacanza nei mari del Nord, lungo la costa nord della Norvegia. La principessa Mette Marit, la principessa Ingrid Alaxandra e il principe Sverre Magnus hanno augurato buona estate sui social mostrandosi felici e sorridenti tutti vestiti di bianco e di blu. Una vera cartolina estiva.