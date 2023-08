La casa delle vacanze di William e Kate Middleton: il cottage ‘segreto’ in Scozia Secondo i tabloid inglesi, William e Kate hanno declinato l’invito a soggiornare nel castello di Balmoral preferendo il piccolo cottage Tam-Na-Ghar (per una ragione speciale)

A cura di Beatrice Manca

Kate e William in Scozia nel 2021

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Agosto, per la royal family, è il mese dedicato al riposo nella campagna scozzese. Seguendo una tradizione tanto cara a Elisabetta II, re Carlo e la consorte Camilla si sono trasferiti nella residenza scozzese di Balmoral, dove verranno raggiunti, a turno, dai figli e dai nipoti. Il castello di Balmoral non ha certo problemi di spazio, ma pare che il principe William e Kate Middleton alloggeranno in un'altra casa insieme ai bambini, i figli George, Louis e Charlotte: un piccolo cottage con sole tre stanze che per loro ha un significato davvero speciale.

Com'è fatto il cottage in Scozia del principe William

L'indiscrezione è filtrata dalle pagine di Hello!: secondo il tabloid i principi di Galles e i loro figli passeranno le vacanze scozzesi nel cottage di Tam-Na-Ghar. In realtà di questo edificio dal nome peculiare si sente parlare da anni: William lo ha ricevuto in dono dalla Regina Madre, cioé la bisnonna, e pare che sia il rifugio segreto di William e Kate, lontano dai fotografi e dagli occhi indiscreti. Non esistono foto scattate all'interno della proprietà: sappiamo che due piani, tre camere da letto, salotto e un'ampia cucina. La casa è circondata dal verde, il che la rende perfetta per una fuga estiva nella privacy più assoluta: basta una passeggiata per far visita a re Carlo.

Le fughe d'amore di William e Kate in Scozia

Ma cos'ha questa casa di così speciale? Dobbiamo affidarci ai tabloid e fare un atto di immaginazione: si mormora che per la sua posizione isolata e per la sua intimità questo cottage sia stato il primo ‘nido d'amore' di William e Kate. Se la ricostruzione dei giornali è corretta, William avrebbe ricevuto le chiavi di Tam-Na-Ghar nel 2002 e la coppia si è conosciuta in quel periodo alla St. Andrew University, in Scozia. È qui, secondo la stampa, che William portava qui l'allora fidanzata nei weekend. Un'ipotesi romantica ma mai confermata ufficialmente: di sicuro, una casa ‘modesta' e immersa nel verde è tutto ciò che la coppia desidera per far trascorrere una rilassante vacanza ai propri figli.