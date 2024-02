La storia dell’abito “maledetto” di Letizia di Spagna Sapevate che Letizia di Spagna ha un abito che sembra essere “maledetto”? Ecco cosa è accaduto ogni volta che lo ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ogni famiglia reale ha i suoi "scheletri nell'armadio" e non sorprende che giorno dopo giorno emergano sempre nuovi misteri e leggende legate a re e regine di tutta Europa. Sebbene i più seguiti siano gli inglesi di casa Windsor, anche gli spagnoli riescono a fare concorrenza a Kate Middleton & Co. con il loro stile sofisticato e di classe. È il caso di Letizia Ortiz, negli ultimi tempi diventata una vera e propria icona fashion con i suoi cappottini colorati e i suoi tailleur da business woman. In quanti, però, conoscono la storia dell'abito "maledetto" che ha sfoggiato qualche giorno fa?

Qual è il look "maledetto" della regina Letizia

Di recente si è tenuto un incontro con il Corpo Diplomatico al palazzo Zarzuela, Madrid, e la regina Letizia non ha potuto fare a meno di parteciparvi. A fare scalpore è stato soprattutto il suo look blu notte caratterizzato da una parure di zaffiri e perle ereditata da re Juan Carlos e da un vestito realizzato su misura. La cosa che in pochi sanno è che, oltre a essere riciclato, l'outfit nasconde anche una storia originale. L'abito con i bottoni sul bustier, la gonna a ruota e il nastro intorno alla vita viene definito "maledetto", visto che sembrerebbe attirare le sventure ogni volta che viene indossato.

Cosa è successo a Letizia Ortiz quando ha indossato l'abito

La "maledizione" dell'abito sembra aver colpito la regina spagnola anche durante l'incontro con i diplomatici. Stava stringendo le mani ai presenti ha visto il braccialetto di zaffiri caderle dal polso, cosa che l'ha costretta a chinarsi sul pavimento e a chiedere aiuto al marito Felipe VI per riallacciarlo. Il dettaglio che di sicuro in pochissimi ricordano è che la scena si era già verificata nel 2022 alla Pasqua Militare e anche in quell'occasione Letizia indossava lo stesso vestito, solo che il gioiello "perso" era una spilla di perle e diamanti appartenuta alla regina Vittoria Eugenia. Per fortuna in entrambi i casi tutto si è risolto per il meglio ma tanto è bastato per parlare di una vera e propria maledizione legata al look: in quanti credono che un semplice capo di abbigliamento possa portare sfortuna?