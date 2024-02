Letizia Di Spagna contro gli sprechi: per la cerimonia a palazzo ricicla l’abito che aveva già indossato Letizia di Spagna è sempre elegante. La regina consorte di Spagna, in occasione di un ricevimento a Madrid, ha riproposto un collier dal significato particolare e che non indossava da vent’anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è da sempre regina di eleganza. Gli outfit di Letizia Ortiz sono sempre curati e ricercati, anche se la sovrana non manca di riciclare spesso abiti e gioielli, nonostante la sua collezione inestimabile di accessori e look. In occasione del ricevimento del corpo diplomatico al palazzo reale di Madrid, la regina consorte ha stupito tutti ancora una volta

L'abito blu di Letizia di Spagna

L'abito indossato da Letizia Ortiz non è passato inosservato: con la sua gonna ampia, i bottoni centrali e un fiocco in vita, il vestito sembra provenire dai costumi delle fiabe. Come spesso accade, la regina consorte ha riciclato questo meraviglioso look blu notte che aveva già indossato nel 2022. Stavolta, però, a rubare la scena sono stati i gioielli scelti in abbinamento all'outfit.

I gioielli che Letizia Ortiz non indossava da vent'anni

Per illuminare l'abito blu, Letizia di Spagna ha scelto dei gioielli che, vent'anni fa, le avevano regalato i suoceri, il re Juan Carlos e la moglie Sofia. Letizia Ortiz sfoggia degli orecchini di perle incastonati tra diamanti blu e bianchi. A questi si abbina una collana di zaffiri e diamanti con una goccia in madreperla indossata l'ultima volta esattamente vent'anni fa, nel maggio 2004, in occasione di un ricevimento al Prado di Madrid. La collana, che non veniva indossata da due decenni, fa parte del regalo di nozze dei genitori del marito Filippo VI di Spagna, così come gli orecchini che la regina ha già indossato in altre diverse occasioni.

Letizia Ortiz nel 2004 a un ricevimento al Prado

La scelta di indossare nuovamente i gioielli regalati dai suoceri arriva a pochi mesi dal ventesimo anniversario di matrimonio tra la coppia reale di Spagna. Il collier, inoltre, ha un significato particolare per Letizia Ortiz visto che si tratta di un dono che la regina Sofia aveva ricevuto come regalo di nozze in occasione del matrimonio con l'allora re di Spagna Juan Carlos.

I gioielli scelti da Letizia Ortiz nel 2004 e riproposti oggi