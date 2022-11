Il significato del look di Meghan Markle: perché ha scelto i colori verde e viola Meghan Markle ha partecipato a un evento dedicato al tema dell’empowerment femminile. Ha indossato un sofisticato abito midi verde abbinato a scarpe viola. La scelta di questi colori non è casuale: ecco il significato.

Meghan Markle si espone spesso sul tema dei diritti umani. Ma c'è un argomento che ha particolarmente a cuore, di cui non si stanca mai di parlare e per cui si batte molto in prima persona: l'empowerment femminile. Ama sostenere le donne, vuole ispirarle, dare loro coraggio e forza, incitarle nel conquistare il mondo e nel credere sempre nei propri sogni. La duchessa del Sussex ne ha nuovamente parlato nel corso di un evento: è stata l'ospite del Women's Fund of Central Indiana di martedì, presso l'Indianapolis Marriott Downtown. Meghan Markle ha partecipato a una discussione moderata da Sandy Sasso, scrittrice e prima donna rabbino ordinata dal movimento ebraico ricostruzionista. La conversazione si è concentrata sull'emancipazione femminile e sull'importanza di sostenere le ragazze.

Meghan Markle dalla parte delle donne

Il Women's Fund è attivamente impegnato da diversi anni in nome delle ragazze e delle donne: le affianca nel loro percorso di emancipazione, ne sostiene l'indipendenza, cerca soluzioni che possano aiutarle ad affermarsi. All'evento di martedì hanno partecipato diverse donne illustri, che hanno portato le loro testimonianze, che hanno raccontate le loro storie e si sono confrontate sul tema dell'empowerment femminile. Oltre a Michelle Obama era presente anche Meghan Markle. La duchessa ha ricordato un episodio accaduto nel 2018, poco prima del matrimonio col principe Harry.

Una persona volle condividere con lei un consiglio prezioso: "Era una donna molto, molto influente e stimolante e per la sua privacy non dirò chi era. Mi disse: la tua vita sta cambiando, ma per favore non rinunciare al tuo attivismo. Non arrenderti, perché significa molto per le donne e le ragazze. Ecco perché ho continuato a battermi per donne e ragazze, perché è importante" ha detto. Difatti dopo il trasferimento negli USA e l'ufficiale abbandono della royal family, i duchi di Sussex hanno fondato l'organizzazione no profit globale Archewell, con cui la 41enne continua a difendere le donne, a portare l'attenzione sul tema dell'emancipazione e dell'empowerment femminile.

Il significato del look di Meghan Markle

Per l'incontro, Meghan Markle ha scelto un look sofisticato e chic e si è affidata a una Maison italiana. L'abito midi verde bosco sfoggiato sul palco è infatti di Giorgio Armani: è una creazione dalla silhouette aderente, con maniche lunghe e colletto leggermente rialzato. L'unico dettaglio di classe è un'apertura a goccia intrecciata, tocco di classe ed eleganza. Il vestito costa circa 1700 euro. Lo ha abbinato a décolleté scamosciate viola. La scelta dei colori è tutt'altro che casuale e arriva pochi giorni dopo il 25 novembre, la giornata in cui si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Come si legge sul sito ufficiale dell'IWD (International Women's Day che cade l'8 marzo) i colori di questa ricorrenza sono proprio il verde e il viola: "Il viola significa giustizia e dignità. Il verde simboleggia la speranza. Il bianco rappresenta la purezza, anche se un concetto controverso. I colori hanno avuto origine dalla Women's Social and Political Union nel Regno Unito nel 1908".