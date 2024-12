video suggerito

Gli addobbi di Natale nel castello di Windsor: per il 2024 la Royal Family sceglie il rosso e oro La Royal Family è pronta per il Natale 2024 e a dimostrarlo sono i meravigliosi addobbi nel castello di Windsor. A trionfare quest'anno sono gli scintillii, la sontuosità ma soprattutto i decori rosso e oro: ecco le foto degli interni della residenza simbolo della monarchia inglese.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese ha un legame speciale con il Natale e a dimostrarlo sono le numerose e originali tradizioni di corte. Le teste coronate di casa Windsor si riuniscono nella tenuta di Sandringham fin dalla vigilia, quando al termine di un ricco banchetto si scambiano i regali sotto l'albero (tutti ironici e sopra le righe). Il 25 dicembre, invece, appaiono in pubblico per la messa e successivamente continuano i festeggiamenti nella White Drawing Room. Naturalmente a essere addobbata a festa non è solo Sandringham House ma tutti i palazzi reali sparsi in Gran Bretagna. Quello che più di tutti rappresenta la monarchia? Il castello di Windsor, le cui decorazioni natalizie sono state rivelate nelle ultime ore sui social con un video ufficiale.

L'albero di Natale di 6 metri nel castello di Windsor

"Le decorazioni sono pronte! In questo periodo festivo il Castello di Windsor è decorato, ancora una volta, con magnifiche esposizioni natalizie": sono state queste le parole usate sul profilo social della Royal Family per mostrare gli interni finemente addobbati della residenza considerata da anni il simbolo della Corona (non a caso Elisabetta II registrava sempre lì il suo tradizionale messaggio di auguri). I preparativi sono cominciati a fine novembre ma solo ora è stato rivelato il risultato finale.

Uno degli alberi di Natale a Windsor

A farla da padrone è il grande abete Nordmann di 6 metri piazzato in fondo alla St. George Hall, un albero proveniente dal Windsor Great Park che, una volta terminate le feste, verrà ripiantato nel luogo originale. Gli addobbi scelti per quest'anno sono tutti rossi e oro, dunque in tinta con gli interni della stanza reale decorata con tappeti di velluto e soffitti scintillanti, e in cima non manca la stella dell'Ordine della Giarrettiera.

L'abete Nordmann

Dalla scalinata reale alla casa delle bambole: gli addobbi di Natale a palazzo reale

A trionfare nel castello di Windsor nel Natale 2024 saranno la sontuosità, l'opulenza e i dettagli scintillanti. La scalinata all'ingresso, quella che porta agli appartamenti di Stato e alla Waterloo Chamber, è stata decorata con una cascata di foglie gold arricchite da led e palline in tinta, mentre il secondo albero di Natale nella Crimson Drawing un abete normanno di 4 metri e mezzo con addobbi sui toni del rosso e argento.

La scalinata di ingresso

Quest'anno, inoltre, in occasione del 100esimo anniversario della Queen Mary's Dolls' House, la casa delle bambole più grande e famosa del mondo, sono state realizzate anche delle decorazioni natalizie in miniatura. Passando invece al palazzo scozzese di Holyrood, qui è già pronta la tavola decorativa nella sala da pranzo reale: sebbene non venga utilizzata per il pranzo del 25 dicembre, ogni anno viene preparata di tutto punto per aggiungere un ulteriore tocco di festa alle residenze reali di casa Windsor.