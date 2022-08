Le vacanze a Balmoral della regina Elisabetta II: per farle visita gli ospiti devono superare un test Da decenni la regina Elisabetta II passa le vacanze estive nella residenza scozzese di Balmoral ma la cosa che in pochi sanno è che gli ospiti possono farle visita solo dopo aver superato un test: ecco quali sono le “prove” a cui vengono sottoposti.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate sta per finire ma i Royals inglesi continuano a godersi le vacanze nelle loro residenze sparse in giro per la Gran Bretagna. Se i Cambridge sono tornati nella tenuta di campagna nel Norfolk dove avevano passato tutto il lockdown, la regina Elisabetta II ha rispettato la tradizione e ha trascorso questo periodo nel palazzo scozzese di Balmoral. Battute di caccia, pesca, passeggiate all'aria aperta e serate dedicata ai giochi da tavola: queste sono solo alcune delle attività a cui si è dedicata la sovrana. Naturalmente ha ricevuto anche qualche visita di amici e parenti ma la cosa che in pochi sanno è che gli ospiti possono entrare nella sua dimora estiva solo dopo aver superato un preciso test.

In vacanza la regina dice addio all'etichetta

Balmoral è un luogo in cui la regina inglese ritrova pace e serenità al termine dell'anno lavorativo e, complice la distanza dai riflettori, si sente libera di distaccarsi un po' dall'etichetta e di lasciare spazio a stivali di gonna, gonne in tartan e foulard annodati intorno al capo. Chi ha il permesso di trascorrere le vacanze con lei? Elisabetta II sarebbe molto severa sulla questione e, stando a quanto dichiarato dagli esperti reali, sottopone gli ospiti a dei test per capire se possono essere o meno di ottima compagnia. Cosa succede a chi non supera le prove? Semplicemente gli viene consigliato di trascorrere l'estate altrove.

Le prove da superare per fare visita alla regina a Balmoral

I test reali prevedono la valutazione del dress code (che deve essere informale ma non sciatto) e il rispetto di una serie di regole, dall'ordine gerarchico durante le battute di caccia all'obbligo a partecipare ai giochi da tavola dopo cena. In salotto non ci si può mai sedere al posto della regina ed è necessario sempre mostrarsi entusiasti durante le attività all'aperto. Il principe Filippo e Kate Middleton sono stati solo due dei tanti reali che si sono rivelati impeccabili fin dall'esordio a Balmoral, dando prova di essere dei consorti perfetti. Insomma, conquistare la fiducia della sovrana non è semplice: chi non farebbe "carte false" per guadagnarsi un posto nella sua residenza estiva?