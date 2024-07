video suggerito

Garance Authié regina del riciclo: in vacanza con Fedez indossa sempre lo stesso vestito rosa Garance Authié ha trascorso qualche giorno in yacht con Fedez al largo della Costa Azzurra, il dettaglio fashion che in molti hanno notato? È tornata a indossare il suo abito rosa preferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua la liaison tra Fedez e Garance Authié: nonostante il rapper fosse stato paparazzato con Sveva Magatti qualche settimana fa, ora è di nuovo in vacanza con la modella francese, cosa che ha "disilluso" i nostalgici fan dei Ferragnez che avevano sperato in un ritorno di fiamma dopo che il cantante aveva ricominciato a seguire sui social l'ex moglie. La "neo-coppia" continua a non postare foto o video insieme ma è chiaro che si trova sullo stesso yacht al largo della Costa Azzurra, quello su cui è stato ospitato Johnny Depp per qualche ora (entrambi si sono fotografati al suo fianco). Il dettaglio che non è passato inosservato? Garance sembra avere un vestito preferito dell'estate che sfoggia sempre durante i viaggi in Italia con il cantante.

Il look rosa di Garance Authié

Garance Authié è apparsa di recente in passerella alla sfilata di GUESS a Forte dei Marmi (dove ha incontrato anche Valentina Ferragni e Veronica Ferraro) ma prima di partire alla volta della Toscana ha trascorso qualche giorno al largo della Costa Azzurra in compagnia di Fedez. Ha documentato la vacanza in yacht con un album social realizzato ad hoc, nel quale è apparsa meravigliosa con i capelli biondi e ondulati al vento, il make-up appena accennato e un abitino rosa Barbie usato come copricostume. Si tratta di un modello corto e sbarazzino con la gonna scampanata sopra al ginocchio, la scollatura generosa e un maxi cut-out sulla schiena arricchito da sensuali stringhe.

Garance Authié con Johnny Depp in vacanza con Fedez

Garance Authié, dove aveva indossato già il mini dress rosa

Dov'è che avevamo già visto il mini abito rosa di Garance Authié? Durante la vacanza in Puglia che si era concessa qualche settimana fa sempre con Fedez (mentre quest'ultimo era alle prese con le registrazioni delle puntate di Battiti Live).

Garance Authié con l'abito rosa in Puglia

All'epoca lo usò per trascorrere un pomeriggio di relax nella masseria di lusso e lo abbinò a degli occhiali da sole portati come cerchietto, a una borsetta a tracolla e a un paio di camperos beige, uno dei must di stagione. Ora lo ha reinventato in chiave balneare, rivelandone l'incredibile versatilità. Insomma, Garance sembra essere "una di noi": con questa precisa scelta di stile ha dato prova di essere la regina del riciclo.