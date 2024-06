video suggerito

Garance Authié, il vestito animalier per la cena con Fedez costa meno di 40 euro Garance Authié, modella francese, è stata immortalata con Fedez durante una serata romantica a Milano: per la cena al Ristorante Cracco la ventenne ha sfoggiato un abito low cost animalier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Garance Authié | Foto Chi

Garance Authié, giovane modella di 20 anni, è stata paparazzata per la prima volta insieme a Fedez dal settimanale Chi. I due, che si sarebbero conosciuti al Coachella lo scorso marzo, sono stati immortalati per la prima volta insieme al Gran Premio di Formula 1 di Monaco, ripresi da un utente di TikTok, facendo scoppiare il gossip della primavera. Il rapper che si è separato dalla moglie Chiara Ferragni lo scorso febbraio è stato fotografato mentre passeggia per Milano con la ragazza con cui sembra a tutti gli effetti avere una storia: i due si sono diretti a cena al Ristorante Cracco, uno dei posti amatissimi dai Ferragnez.

Il look di Garancé Authié per la cena con Fedez a Milano

Look audace e sensuale per Garance Authié, che sceglie un vestito con collo rotondo a maniche lunghe con fantasia animalier per la serata romantica con Fedez a Milano. Come vediamo in uno dei TikTok registrati prima della serata, la modella ha abbinato solo una cintura in pelle intrecciata marrone scuro all'abito low cost. Si tratta del modello in maglia con stampa animalier di Zara, brand low cost amatissimo anche dalla giovane modella. L'abito low cost costa 39,95 euro e può essere un'ispirazione ideale per qualche outfit estivo raffinato ma con un tocco di audacia.

Fedez e Garance Authié| Foto Chi

Il tessuto leggero, con effetto trasparente, è casual ma chic per l'estate e cade morbido evidenziando la silhouette asciutta: perfetto per una serata speciale e adatto alla giovane età della modella, il vestito si abbina a un paio di stivali di western scamosciati. Il look semplice è stato completato da un giubbotto color cachi e dai capelli biondo caramello lasciati sciolti al naturale. Una mise semplice per una serata che non è passata inosservata.